Kanapéer til Majestæten

Dronning Ingrid var selvfølgelig på besøg i Rødovre Centrum, da Danmarks første overdækkede indkøbscenter slog dørene op i 1966. Til venstre i billedet ses gartner Aage Knudsen og til højre direktør B. Feldthusen. Foto: Rødovre Centrums arkiv

royalt besøg Dronning Ingrid besøgte i efter- året 1966 det nyåbnede Rødovre centrum. Besøget bød ud over rundvisninger i det nye shoppingcenter også på lidt mundgodt på centerets frodige restaurant, Orchidé Terrassen.

Af Christian Valsted

Avisens royale tema går i denne uge tæt på Dronning Ingrids besøg i Rødovre Centrum i oktober måned 1966. Under stort presseopbud og stor interesse fra byens borgere og centerets kunder, blev Hendes Maje-

stæt vist rundt i det nye center.

”På et tidspunkt kom man forbi vores fine restaurant, som vi havde dengang, Orchidé Terrassen, hvor Dronningen blev budt på kanapéer og fik hilst på den daværende borgmester Gustav Jensen,” siger centerets nuværende administrerende direktør, Jesper Andreasen, der selv som ganske lille knægt stod i første række iført skjorte og slips for at sige velkommen til Dronningen sammen med sine to brødre og morfar Aage Knudsen.

Dronning Ingrid besøgte centeret igen i 1983 og Jesper Andreasen fortæller, at gartner Knudsen og Dronningen havde en fælles passion i blomster.

”Det er jo altid en ære at få besøg fra Kongehuset, udover den gode presse, som det kan give. Dronning Ingrid havde en slags venskab med min morfar, som jo også opnåede den stor hæder at blive Kommandør af 1. grad af Dannebrogsordenen, hvilket ikke er mange danskere beskåret. Det skyldtes i høj grad, at han i en lang periode var formand for de danske gartnere. Hun elskede jo blomster og især orkidéer,” fortæller Jesper Andreasen.

Det seneste dronningebesøg fandt sted i 2001, hvor Dronning Margrethe og Prins Henrik kom på besøg den 14. september 2001 i forbindelse med Rødovre Kommunes 100 års jubilæum.

”Derudover er vi bekendt med, at både Dronning Margrethe og prinsesse Benedicte har været på uofficielt besøg i centret i forbindelse med private arrangementer på Orchidé Terrassen,” siger Jesper Andreasen, der dog ikke har datoer for disse besøg.

