Unge holder fest for unge

På fredag er der fest for de unge mellem 14 og 19 år i Viften. Festen støttes af Rødovre Kommune, Milestedet Ungdomshus, DJ Flæske, Kulturhuset Viften og Rødovre Lokal Nyt. Foto: Arkiv

ungdomssiden Rødovre er normalt en ordentlig tør by, men den 17. februar klokken 20 går det amok i Viften for dig, der er mellem 14 og 19 år.

Af Agnes Hansen og Sara Breddam

UNGfest er denne gang arrangeret af en klasse på Valhøj Skole, der glæder sig til at tage imod alle i Viften den 17. februar fra kl. 20. Dørene lukkes klokken 21. Festen støttes af Rødovre Kommune, Ungdomshuset Milestedet, DJ Flæske, Kulturhus Viften og Rødovre Lokal Nyt

Vi har stillet unge fra Rødovre en masse spørgsmål om UNGfesten, der forsøger at samle byens unge til en stor fest i Viften, inden de går på vinterferie.

Ved du, hvad Rødovre ungfest er?

Felipe (8.i): “Ja, men altså jeg har set nogle små artikler, og er blevet inviteret til en begivenhed på Facebook.

Martin (9.Y): “Ja, jeg så noget om det i avisen.”

Hvad er en god fest?

Martin(9.Y): “En fest, hvor man lærer hinanden at kende og skaber gode forhold.”

Felipe(8.i): “Jamen altså, det er jo noget dakke-dak musik, damer og alkohol.”

Har de unge i Rødovre brug for en god fest?

Martin(9.Y): “Æhhhm, det ved jeg ikke, men det er en god idé at holde sådan en fest, fordi vi unge så lærer hinanden at kende”

Theo(7.i): “Njaaa ja, JA!”

Har du moves, der er gode nok til ungfest?

Felipe(8.i): “Jeg har moves, der er bedre end UNGfest.”

Almaa(9.Y): “Ja, hvis der gode sange, så kan jeg godt hive nogle frem.”

Kommer du til Rødovre ungfest?

Felipe(8.i): “Jeg er jo blevet inviteret et par gange, og har meget i kalenderen, men jeg vil se, om jeg kan finde et smuthul.”

Anna(9.i): “Ja, ej det ved jeg ikke, måske.”

kommentarer