Statsministerkandidat inspireres af Vandværket

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, fik et par fif med hjem fra Vandværket. Foto: Per Dyrby

vandværket Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken to gange. I Vandværket vil de også meget hellere reparere den, hvis den går i stykker. Mette Frederiksen fik gode idéer med hjem fra besøg i Rødovre.

Af André Bentsen

Der blev svejset igennem, da Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, forleden besøgte Vandværket på Elstedvej.

Som vi flere gange har skrevet her i spalterne, er stedet selvkørende på frivillige kræfter, der gladeligt lærer håndværk fra sig, samtidig med, at de fornyer deres medlemskab af det sociale fællesskab igen og igen med grin og kaffe. Måden stedet er bygget op på, hvor kommunen stiller faciliteter til rådighed, men det er de ældre selv, som styrer stedet, var i den grad en inspirationstur værd for statsministerkandidaten. Hun fik en rundvisning af Rødovres borgmester, Erik NIelsen, der, trods sine egne tidlige år ved drejebænken, overlod det til stedets egne fingerfærdige brugere at vise, hvordan man bruger de mange maskiner bedst.

