Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg er jo ryger. Det er ikke noget jeg er stolt af, men nu er det engang sådan.

Af Chrummer

Jeg overholder alle rygeforbud etc etc. Jeg ryger ikke engang i mit eget hjem.

Jeg bliver lidt provokeret over, at der skal være billeder på cigaretpakkerne af lig, sorte lunger, amputerede tæer osv osv.

Jeg ved godt, at det kan være konsekvensen af rygning. Det er jo ikke sådan, at man som ryger tænker: ”HVAD ??? Er rygning SKADELIGT? Hvorfor i alverden er der ingen, der har sagt noget om det ?”

Selv saltsyre er bare markeret med et dødningehoved. Ikke noget med billeder af en mavesæk der er syret væk, eller et ætset spiserør.

Eller hvad med nogle billeder på rundsave af afsavede tømrer-lemmer? Og billeder på køkkenknive af mennesker, som er blevet stukket ned i Københavns natteliv?

Hvad med billeder på Coca-Cola flasker, af døde fede mennesker med diabetes og kæften fyldt af karies?

Selv på alkohol, kan man kun finde en fesen kommentar ”Drink responsibly” (drik ansvarligt). Ikke billeder af en skrumpelever, nyresvigt, ølvomme, en grønlænder fra bænken, smadrede familier og bankede koner? Der er ikke engang et telefonnummer til ”Alko-linien”. Ikke så meget som et ord om vanedannende eller noget.

Nå vi skal prøve at få folk til at overholde farthastighederne. Så laver vi en lille feel-good tegnefilm. Men når det er rygning. Nej, så skal vi se lig og lidende mennesker. Ja, selv en advarsel om, at børn af rygere risikerer at blive rygere. Ikke så meget om, hvad der sker med børn af alkoholikere eller børn af tykke mennesker som lever af cola og chips?

Man må ikke reklamere for cigaretter, men vi må godt have en ny arena som hedder Royal-Arena – sponsoreret af Unibrew – i øvrigt i skarp konkurrence med Tuborg. Vi må også gerne se reklamer for sprut og bajere. Vi er ganske vist sluppet for vaskepulverreklamerne, men de er blot blevet erstattet af reklamer, for spillesider, danske spil og unibet. Vi ved godt at ludomani er en sygdom. Men skidt med det, det er der ingen der dør af.

Nå, men nu har jeg taget konsekvensen. Jeg har købt et cigaretetui i sølv med initialer på. VUPTI, så forsvandt billederne af død og ødelæggelse.

Og ved I hvad? Jeg ved STADIG godt, at rygning er noget lort. Jeg håber på, at jeg en dag finder styrken til at stoppe, men indtil da, så husk på, at rygere også er mennesker – de er det bare ikke så længe som andre!

kommentarer