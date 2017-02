Superheltenes fastelavnsfest

Hvis du vil være på den sikre side, så vælg en prinsesse eller superhelt, foreslår Tina fra BR. Foto: Brian Poulsen

kostumevalg Der er tryk på kostumerne i BR, hvor især Lego og superhelte bliver revet af stativerne.

Af André Bentsen

Det er ikke altid nok at tage et tomt fadølsglas i hånden og sige, man er klædt ud som statsminister.

I BR i Rødovre Centrum kan man afsløre, at det for pigernes vedkommende er et sikkert hit at klæde sig ud som prinsesse, mens drengene synes delt i to grupper.

“Det er legodragterne som Ninjago, der hitter rigtig meget lige nu, men der bliver også solgt virkelig mange superheltekostumer,” fortæller Tina Ford fra BR.

Hun var selv klædt ud som afrikaner med bastskørt og sovsekulør dengang hun var barn.

“Det kan man også stadigvæk gøre, men mange af børnene vil gerne ligne noget, de har set på fjernsyn, som mange af deres venner også har set, eller måske endda selv er klædt ud som,” siger hun.

