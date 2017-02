Frivillige budbringere

Per Djursholm og Karin Sørensen er frivillige ildsjæle i en nøddeskal. I Kærene og Bybjerget hjælper de områdets beboere med at poste breve. Det gør de, efter PostNord har valgt at fjerne de traditionelle postkasser i Kærene. Brevene kan afleveres på Cafe Biblioteket i åbningstiden klokken 9-14. Herefter vil Karin Sørensen og Per Djursholm samme dag eller dagen efter aflevere brevene i en af Post Nords Postkasser. Foto: Privat

ildsjæle Nu er beboerne i Kærene ikke længere tvunget ud på en vandring, når de skal poste et brev. To lokale ildsjæle agerer nemlig frivillige postbude i Kærene.

Af Christian Valsted

Danskerne sender markant færre breve end tidligere, og derfor har Post Nord skåret kraftigt ned på antallet af røde postkasser. Sidste efterår blev den sidste postkasse pillet ned i Kærene, og det har, indtil for nylig, betydet, at områdets beboere skulle helt til Valhøjs Allé for at poste et brev.

Det behøver de dog ikke længere, for to af områdets frivillige ildsjæle har stillet dem selv til rådighed som frivillige postbude.

På Café Biblioteket er der opstillet en hjemmelavet postkasse i genkendelig farve og facon. Alle beboere kan aflevere deres breve, og når det sker, sørger Karin Sørensen og Per Djursholm for at brevene bliver afleveret i en af Post Nords postkasser.

”Vi får en SMS, når der er post der skal afleveres, og vi tømmer og afleverer posten hurtigst muligt, så vores ældre borgere slipper for skulle helt til centeret eller Valhøjs Allé. Mange er jo dårligt gående og det kan da ikke være rigtigt, at de skal tage Servicebussen for at aflevere et brev,” siger Per Djursholm, der er glad for at kunne hjælpe naboer og borgere i Kærene, der er blevet ramt af Post Nords nedlæggelser af postkasser.

Månedens buket

Og postordningen har vist sig at være særdeles populær. I december måned bugnede den lille røde postkasse på Café Biblioteket med julekort, der skulle afleveres i en af de ’rigtige’ postkasser.

Karin Sørensen og Per Djursholms frivillige indsats er ikke gået ubemærket hen. I januar måned blev de tildelt ’Månedens buket’ i Kærene for deres arbejde.

”Det er tryghedsskabende når man hjælper hinanden i et boligområde som vores, som har et ry for at være utrygt og råt. Det skaber stolthed blandt beboerne at bo et sted, hvor man hjælper og passer på hinanden. Og så er der jo det med frivilligheden, Per og Karin gør det fordi de gerne vil hjælpe og ikke fordi de får penge for det. Hvem vil ikke gerne bo sammen med sådanne mennesker,” siger Susanne Mikkelsen, der er boligsocialkoordinator i Kærene og Bybjerget.

