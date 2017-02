RH fortsætter stærkt 2017

Katarina Juul Hansen var i målhumør, da RHs damer vandt stort over Furesø. Foto: Ian Nielsen / Arkiv

håndbold RHs damer er fortsat ubesejret efter julepausen, og igen viser Spørring og Juul Hansen skarphed.

Af Flemming Haag

Rødovres håndbolddamer havde søndag eftermiddag besøg af Furesø Håndbold, som frister en placering som nummer næstsidst i 2. division.

Hjemmeholdet skal præstere noget bedre mod gæsterne i dagens kamp, end tilfældet var i de to klubbers første møde i Værløse Hallen, hvor RH, efter en uinspireret indsats, spillede 22-22 og tabte et vigtigt point.

Jævnbyrdig første halvleg

Det var et motiveret hjemmehold, der lagde ud med højt tempo og intensitet, men spillede i perioder hurtigere end kundskaberne rakte til, hvilket gav en del tekniske fejl og forhastede afslutninger.

Katarina Juul Hansen åbnede med en scoring på straffekast i kampens første minut, Christina Hamann til 2-1 og Anne Birgitte Spørring til henholdsvis 3-3 og 4-5, hvor der var spillet ti minutter. Simone Dillon reducerede til 5-6 og unge Johanne Farlov udlignede til 6-6, med en teknisk flot scoring fra fløjen.

Med tre scoringer af Anne Birgitte Spørring blev det 7-7, 8-7 og 9-8 i en periode, hvor RHs forsvar havde stabiliseret sig, og holdt gæsterne fra at score i otte minutter. Katarina Juul Hansen og Johanne Farlov øgede til 11-8 med seks minutter til pausen.

Furesø kom tilbage, og fik reduceret til 11-10, inden Christina Hamann, Katarina Juul Hansen og Cecilie Lang øgede til 14-10. Gæsterne nåede, med endnu en reducering, at få reduceret, og kunne gå til pause med stillingen 14-11.

En første halvleg, hvor RH havde muligheden for at få skabt afstand, men fik ikke slået til, da der blev brændt for mange store chancer.

Spil 7 mod 6 blev afgørende

Det blev en noget rodet start på anden halvleg, hvor begge hold spillede med en høj fejlprocent. Furesø kom på 14-12, Anne Birgitte Spørring med sin sjette scoring til 15-12.

Gæsterne gik herefter frem i en offensiv forsvarsformation, som umiddelbart skabte lidt usikkerhed i hjemmeholdets angrebsspil. RH gik over til at spille 7 mod 6, hvilket gav nye muligheder. Bolden blev flyttet godt rundt, og der blev skabt gode chancer.

Katarina Juul Hansen og Anne Birgitte Spørring øgede til 17-13, Julie Birch til 18-14 inden Anne Birgitte Spørring, Katarina Juul Hansen og Johanne Farlov fik skabt afstand, til stillingen 21-15 midt i halvlegen.

En formstærk Katarina Juul Hansen til 22-16, Julie Birch til 23-17 og unge talentfulde Johanne Farlov, med endnu to scoringer fra fløjen, til 25-19, da der resterede ti minutter af kampen.

Katarina Juul Hansen, med to scoringer, samt Anne Birgitte Spørring og Julie Birch øgede til 29-21, inden gæsterne, med kampens sidste scoring, fik reduceret til slutresultatet 29-22.

En kamp, hvor Anne Birgitte Spørring, Katarina Juul Hansen og unge Johanne Farlov skilte sig positivt ud.

Det var RHs fjerde sejr efter julepausen, og i dagens kamp blev der spillet med stor vilje og energi, samt den nødvendige vildskab i forsvaret. Bolden blev flyttet godt rundt og scoringsmulighederne var mange, men der bliver brændt for mange store chancer.

Næste kamp

Rødovre spiller igen, tirsdag den 14. februar klokken 19.40, ude mod Hvidovre IF i Dansborg Hallen.

kommentarer