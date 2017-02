Kleczewski matchvinder

Andreas Kleczewski scorede to måll blandt andet det sidste og afgørende i en intens kamp. Foto: Ian Nielsen / arkiv

Floorball I et rent målorgie i de to første perioder vandt Rødovre med et mål over Frederikshavn i floorball-ligaen, da Andreas Kleczewski blev matchvinder. Med sejren overtog RFC andenpladsen.

Af Flemming Haag

Rødovre FC – Frederikshavn Blackhawks 6-5 (3-3, 3-2, 0-0) 17:19 1-3 Marek Valachovic (Frederik Kobberup)

18:01 2-3 Jannik Dalkvist (Marko Krogsgaard)

19:04 3-3 Marko Krogsgaard (Emil Kristensen)

35:41 4-4 Andreas Kleczewski (Emil Kristensen)

37:31 5-5 Marko Krogsgaard (Nicolai Børner)

39:19 6-5 Andreas Kleczewski (Emil Kristensen) 06:36 0-1 Michael Olesen (Rasmus Bengtson)

09:55 0-2 Glenn Kristiansen

11:22 0-3 Jesper Schmidt (Rasmus Bengtson)

28:57 3-4 Simon Møller (Michael Olesen)

35:54 4-5 Simon Møller Udvisninger:

Rødovre FC: 2

Frederikshavn Blackhawks: 1