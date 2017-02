RHs herrer vandt bundgyser

RHs herrer løb fra Føroyar i den vigtige bundkamp. Foto: Brian Poulsen/arkiv

håndbold Det blev til en vigtig sejr for RHs herrer i 2. division øst, da de vandt med fem mål over Føroyar.

Af Flemming Haag

Andreas Glintborg 13 mål Jesper Slagstrup 8 mål Lasse Aaen 4 mål Ask Kristoffersen 3 mål Frederik Kirkegaard 2 mål Philip Reenberg 2 mål Rasmus Hartmann 1 mål

Rødovres håndboldherrer var ude i en ren bundgyser mod Føroyar, som blev udspillet i Rødovre Stadionhal. Det var særdeles vigtigt for RH at vinde kampen, hvis de skulle holde kontakt til BK Ydun og Team Sydhavsøerne, som begge ligger lige over nedrykningsstregen.

Om kampen siger træner Thomas Sørensen.

”Vores kamp mod Føroyar, i bunden af rækken, var med kniven på struben. Efter en vaklende start kom vi godt med, med fine scoringer af Andreas Glintborg og Jesper Slagstrup. Lasse Aaen og Frederik Kirkegaard fulgte godt op med fint spil og scoringer,” siger Thomas Sørensen, som fortsætter om en debutant.

”Der var debut til Nicolai Quist, som igennem hele kampen var sikker i sine afslutninger. Kampen var meget tæt, og vi kunne gå til pause foran med to mål.”

”Fra begyndelsen af 2. halvleg var vi i førersædet. Vi fik gjort mulighederne gode for hinanden. Philip Reenberg viste gode evner i kontraspillet. Rasmus Hartmann og Ask Kristoffersen gjorde en god figur igennem hele kampen. I de sidste minutter trak vi fra med nogle mål, og den vigtige sejr endte 33-27,” siger Thomas Sørensen.

”Nu skal vi i træningslokalet og følge op på den fine sejr, så vi er klar til den vigtige kamp mod Hvidovre på torsdag,” sagde keeper Lasse Sørensen efter kampen.

Næste kamp

RHs herrer spiller igen på torsdag den 16. februar klokken 19:40 ude mod Hvidovre i Dansborg Hallen.

