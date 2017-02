En frisk start på en gammel sæson

Tidligere på sæsonen var Jannik Karvinen kaptajn for Rødovre Mighty Bulls, men nu er han rejst til svenske Piteå. Foto: Brian Poulsen

ishockey Sådan kalder Jannik Karvinen selv skiftet til svensk hockey, men frygt ej, han vender hjem igen til næste sæson.

Af Emil Holtemann

Den tidligere Rødovre Mighty Bulls kaptajn Jannik Karvinen spiller sæsonen færdig i svenske Piteå HC.

”Da vi efterhånden var kommet til det punkt, hvor vi ikke kunne nå slutspillet i Rødovre, måtte man begynde at se frem mod næste sæson. Da det er aldrig godt at stoppe sæsonen så tidligt. Så jeg synes, at skiftet gav mening i forhold til næste sæson,” fortæller Jannik Karvinen, der har kontrakt med Rødovre Mighty Bulls for næste sæson.

Piteå ligger 1600 kilometer nord fra København ikke langt fra den finske grænse. Jannik skal bo hos sin søster Michelle Karvinen, der spiller i den bedste svenske liga for klubben Luleå HF.

”Ligeså meget som jeg følger hende, så følger hun mig. Hun har snakket med sine folk heroppe, og det var gennem hendes træner, at muligheden opstod. De kontaktede mig, og det lød som en god plan. På det tidspunkt var vi allerede sikre på ikke at nå slutspillet,” understreger Jannik Karvinen, der ikke havde det store besvær med at overbevise Rødovre om, at det var en god idé for begge parter.

Piteå ligner Rødovre

Piteå spiller i den tredje bedste svenske række, Division I, hvor der huserer hold som Rødovre ofte spiller træningskampe mod op til sæsonstart. Ligaen er præget af unge svenske spillere, og Jannik bliver den første dansker med landsholdserfaring til at tørne ud for Piteå.

”Det er lidt en farmerklub for de større hold der ligger lige rundt om, Luleå og Skellefteå. Det er ikke en klub med et kæmpe budget, men det er et meget hårdtarbejdende hold. Man kan egentlig godt sammenligne dem med Rødovre, her er ikke de kæmpe stjerner, men de arbejder alle sammen hårdt for succes,” fortæller Jannik, der synes det var svært at forlade holdkammeraterne, selvom sæsonen reelt set var ovre.

”Selvom det er den bedste løsning, så er det stadig svært at forlade dem man har kæmpet med hele sæsonen,” lyder det fra Jannik Karvinen, der ikke har haft sin bedste sæson for Rødovre Mighty Bulls. Hans pointgennemsnit ligger godt og vel på halvdelen af hvad han har leveret de seneste mange år i træk.

”Jeg håber at få lidt succes igen, og blive klar til næste sæson med lidt frisk luft.”

Fart på processen

Allerede dagen efter at skiftet blev offentliggjort var Jannik i kamp, og han fortæller, at det alt sammen er gået meget meget stærkt.

”Jeg landede tirsdag 20 minutter før træning, og onsdag var jeg i kamp. Selvfølgelig var det en anelse stresset, at få de sidste papirer med transfer i orden, og så ville de gerne have jeg spillede onsdag,” lyder det fra Jannik, der i sin første kamp smagte på succes, da han assisterede 2-0 målet i 5-2 sejren over Kalix HC.

