Investerer i ledige og syge

erhverv Med en investering på halvanden million kroner vil Rødovre Kommune øge kendskabet til Rødovre Jobcenter blandt virksomheder i Region Hovedstaden. Indsatsen skulle gerne medføre, at 50 procent flere ledige er i virksomhedsforløb om to år.

Af Christian Valsted

For at opnå besparelsen på 1.500.000 millioner kroner skal indsatsen medføre ca. 13 færre fuldtidsforsørgede på a-dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge. Der skal altså flyttes mindst 13 fuldtidspersoner, som ellers ville være på offentlig forsørgelse, til varig selvforsørgelse for driftsmæssigt at være udgiftsneutral for Rødovre Kommune. Rødovre Kommune vurderer at dette er realistisk, da der løbende er over 1.000 borgere alene på kontanthjælp.

Når virksomheder skal besætte ledige stillinger, skal de i langt højere grad kigge mod Rødovre Jobcenter. Det er i hvert fald Rødovre Kommunes håb med en investering på 1,5 millioner kroner, der er målrettet ledige og syge borgere, der er tilknyttet Rødovre Jobcenter.

Med pengene skal der oprettes en særlig afdeling i jobcenteret, der i højere grad end i dag, skal nå ud til virksomhederne i hele Region Hovedstaden for at øge kendskabet Rødovre Jobcenter.

Virksomhederne skal kende Rødovre Jobcenter som en samarbejdspartner, og et sted man kigger hen, når der skal findes nye medarbejdere.

Rødovre Jobcenter samarbejder i forvejen med en lang række virksomheder, men det er kommunens vurdering, at potentialet er langt større og med investeringen skal potentialet nu udnyttes.

Skal være førstevalg

Kommunens ambition er, at det nye tiltag skal nedbringe udgifterne til forsørgelse med halvanden million kroner i 2017. Om to år er håbet, at antallet af borgere der er tilknyttet en virksomhed, enten i job med løntilskud og opkvalificering, er steget med 50 procent.

Formanden for Beskæftigelsesudvalget, Annie Arnoldsen Petersen (S), roser forvaltningen for arbejdet med sagen og mener at det er helt oplagt at investere i øget samarbejde mellem jobcenteret og virksomhederne.

”Sagen imødekommer to sandheder. Den ene sandhed er, at vi ved at den virksomhedsrettede indsats duer, når vi taler beskæftigelse og om at få ledige tættere på arbejdsmarkedet. Den anden sandhed er desværre, at jobcentrene ikke er virksomhedernes førstevalg, når de skal rekruttere eller opkvalificere deres medarbejdere. Det er ærgerligt og derfor er det helt oplagt at vi investerer i at for lavet en skarpere kontakt mellem jobcenteret og virksomhederne,” siger Annie Arnoldsen Petersen.

Den kommunale satsning glæder formanden for Rødovre Erhvervsforening, Carsten Corinth.

”Rødovre Erhvervsforening hilser initiativet velkommen, da flere af vores medlemsvirksomheder begynder at mærke mangel på kvalificeret arbejdskraft. Vi vil gerne medvirke positivt til at få flere over i aktiv beskæftigelse og væk fra offentlig forsørgelse,” siger han.

