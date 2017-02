Stadig fuld fart på Rødovre

I januar tog det i gennemsnit 74 dage at få solgt en bolig i Rødovre. Salgstiden er den næsthurtigste på landsplan. Det skriver Boligsiden.dk Foto: Arkiv

bolig I januar tog det i gennemsnit 74 dage at få solgt en bolig i Rødovre. Salgstiden er den næsthurtigste på landsplan. Det skriver Boligsiden.dk

Af Christian Valsted

Det er fart på det lokale boligmarked, og i januar måned var Rødovre igen en af landets hurtigste kommuner, når det kommer til salgstider. Tal fra Boligsidens.dk Markedsindeks viser, at det i gennemsnit tog 74 dage at få solgt en villa i Rødovre. Det tal er kun overgået af Hvidovre, hvor det i gennemsnit tog 66 dage.

”De 10 kommuner med kortest salgstid ligger i et bælte rundt om København. Priserne i hovedstaden er steget markant de sidste år, og det har øget efterspørgslen efter huse i omegnskommunerne. De stigende priser i byen og den øgede efterspørgsel har skabt de korte salgstider, og det er en positiv tendens,” udtaler kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk, Birgit Daetz.

Boligsidens Markedsindeks måler blandt andet salgstider på villaer og rækkehuse i landets kommuner.

”Som vi kan se på top 10, har de lave salgstider indtil videre spredt sig til Vestegnen, områder nord for København og Amager. Den tendens ser ud til at være i gang med at sprede sig til det meste af Region Sjælland, idet den generelle salgstid på huse i regionen er faldet med cirka 10 procent det seneste år,” udtaler Birgit Daetz.

kommentarer