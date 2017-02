Guldkurs i poomsae

Kim Nicolaisen var vandt guld i klassen individuel. Foto: Privat

taekwondo teknik I weekenden deltog Islev Taekwondo Klub med 16 deltagere i et poomsae stævne i Munkebo. De kom naturligvis hjem med flere medaljer.

Af Peter Fugl Jensen

”Der var gode resultater for alle Islevs udøvere, både med hensyn til medaljer og med at huske de personlige fokuspunkter på banen,” fortæller talsmand for Islev Taekwondo Klub, Claus Nielsen. Han fortsætter:

”Denne gang havde vi Susanna og Selma med til deres første teknikstævne, og de klarede det begge to superflot. I det hele taget var det et succesfuldt stævne, hvor vi endte med at blive den næstmest vindende klub.”

”Medaljerne fordelte sig sådan, at Lene, Anni, Kim og Louise vandt guld i individuel, som også vores team med Mechid og Louise opnåede i selskab med Caroline fra Vejle. Det blev til sølv for Anton, Lukas K. og Sofie i individuelt og det samme metal fik Selma og Lucas N. i par, mens Line, Lucas N. og Mechid fik bronze i individuelt,” fortæller Claus Nielsen.

