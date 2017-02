Bassin tømt for slam

Det er ikke kun 50-meter bassinet i Vestbad, der er blevet tømt for vand. I slutningen af januar fik 'Byggersøen' ved Nyholms Allé øget volumen, da HedeDanmark gravede 2000 tons slam og mudder op af regnvandsbassinet. Foto: Brian Poulsen

oprensning Cykellig, vejskilte og hærgede indkøbsvogne. HedeDanmark fandt mange sjove ting på den grumsede bund, da regnvandsbassinet på Nyholms Allé i sidste måned blev renset. Oprensning sker for at sikre, at regnvand fra skybrud også fremover løber i bassinet fremfor kældre og huse i området.

Af Christian Valsted

Skybrud og regn i lårtykke stråler. I de senere år har danskerne været vidne til flere kraftige regnskyl, og i fremtiden skal vi i højere grad vænne os til kraftigere og hyppigere regnskyl. En rapport fra Meteorologisk Institut fra 2014 viser, at der i fremtiden vil komme flere skybrud med 100 millimeter regn, og landet over forbereder kommuner sig mod elementerne fra oven.

Klimatilpasning

Rødovres Kommunalbestyrelse har indgået aftaler med HOFOR om medfinansiering af fire konkrete klimatilpasningsprojekter for et beløb anslået til 30,7 millioner kroner. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Svend Erik Pedersen (F), fortæller at de kommunale klimatilpasningstiltag skal gennemføres løbende frem mod 2025.

”Risikoen for skybrud er steget, og vi har allerede set, hvad vand kan forårsage af skader. Vi har forskellige idéer og planer for, hvordan vi kan klimatilpasse vores kommune, og de planer skal vi realisere de kommende år,” fortæller Svend Erik Pedersen.

Etablering af regnvandsbassiner er en mulighed, når der skal opmagasineres regnvand i forbindelse med skybrud. Rødovre Kommune har i forvejen flere regnvandsbassiner og bassinet på Nyholms Allé er mere end klar til at tage kampen op, når det næste skyl kommer.

Bassinet, der i folkemunde bliver kaldt ’Byggersøen’ eller ’Søen ved Espevang’, blev i januar måned renset for slam og mudder, så bassinet fremover kan modtage og dermed være med til at forhindre, at vandet finder vej til kældre og villaer i området.

”Gennem årene er der løbet meget vand og sediment fra vejene ned i bassinet, og bassinet var nu godt fyldt, og derfor skulle det tømmes for slam,” fortæller Claus Lorenzen, der er regionschef hos HedeDanmark, der udfører arbejdet fro HOFOR.

I alt vurderer Claus Lorentzen, at HedeDanmark har fjernet godt 2000 tons slam fra bunden af bassinet.

”Det viser vist meget godt, at der var et behov,” siger regionschefen om opgaven, inden han fortsætter:

”Der er løbet olierester og tungmetaller fra vejene ned i bassinet og sediment blev derfor undersøgt for forurening, inden det blev kørt væk og deponeret forsvarligt,” siger Claus Lorenzen, inden han nævner, at oprensningen også udføres for at hindre udledningen af skadelige stoffer til vandmiljøet.

I næste uge går vi tæt på Rødovre Kommunes klimatilpasningsplaner, og de fem udpegede risikoområder.

