Farvel til byens ældste hus

Den historiske bolig på Viemosevej i Islev er fortid. Foto: Brian Poulsen

Af Christian Valsted

Det idylliske bondehus fra 1778, med brønd i gården og sprossede vinduer, er blevet revet ned. Huset var, ifølge Lokalhistorisk Samling, Rødovres ældste beboelseshus, men huset var ifølge husets arvinger i så ringe forfatning, at der ikke var noget at bevare. De ansøgte derfor Rødovre Kommune om en tilladelse til at rive dette ellers bevaringsværdige hus ned, og nedrivningstilladelsen fik de i slutningen af 2016. Siden er huset, eller nok nærmere grunden, blevet solgt for to millioner kroner og i slutningen af januar var det så endegyldigt fordi.

