Hundeslæde og tigerspring

Af Christian Valsted

Der bliver med garanti fart over feltet, når Rødovre Bibliotek lørdag formiddag får besøg af idrætspædagog Lise Steffensen.

Lise slipper tigeren løs til en omgang tigertræning, der er en interaktiv bevægelsesmetode for børn og voksne. Tigertræning indeholder elementer af børneyoga, familieakrobatik, kamplege og musik.

Børneyoga lyder måske afslappende, men noget kunne tyde på, at børnene nok skal få sved på panden.

”Der skal fægtes med skumsværd, danses med vimpler, køres i hundeslæde og meget andet. Hele kroppen kommer i gang, og alle lærer nogle enkle kampregler til at passe på hinanden i de vilde lege. Tigertræning er en unik blanding af musik, kamplege, sjove fortællinger og spændende rekvisitter, der taler børnenes sprog,” lyder det fra Rødovre Bibliotek.

Tigertræningen foregår lørdag den 11. februar fra klokken 10.30 til 11.30. Billetter koster 20 kroner og kan købes via bibliotekets hjemmeside, rdb.dk.

