Fulgte efter spritbilist

politi En opmærksom person var søndag morgen årsag til, at politiet kunne anholde en spritbilist på Roskildevej.

Af Christian Valsted

Den mandlige borger fik søndag morgen klokken 08.12 øje på en bil, der holdt halvt ude i rabatten på Karlslunde Centervej i Karlslunde. Borgeren troede, at bilisten sad fast, men da han gik hen og bankede på ruden, kunne han se, at der sad en mand og sov på førersædet. Ifølge politiets døgnrapport tændte bilisten herefter bilen hurtigt og kørte væk fra stedet. Borgeren, der ville hjælpe, kørte efter bilen, men holdt afstand, da den anden bil kørte usikkert og uden lys. Imens havde han kontakt med politiet, der senere kunne standse den 29-årige mand på Roskildevej og sigte ham for spirituskørsel.

