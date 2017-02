Transportminister vil ikke hjælpe Rødovre

Minister Ole Birk Olesen har 'intet imod Rødovre' ud over, når koncerterne larmer. Nu har han sagt nej til at bruge penge på støjskærme mod motorvejsstøj

Afviser støjskærme I et brev til Rødovre Kommune afviser transportminister, Ole Birk Olesen at staten vil bruge nogle af de penge, der er blevet til overs fra sidste års store anlægsprojekter, på at støjskærme Rødovre.

Af André Bentsen

2662 borgere i Rødovre er i dag plaget af støj fra M3. Støjen er langt over den vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj ved boliger, og truer samtidig det naturhistoriske område på Vestvolden.

Selvom støjen er vokset til det dobbelte siden udvidelsen af Motorring 3, afviser ministeriet imidlertid at imødekomme Rødovre Kommunes bøn om hjælp til støjskærme.

”Ved udbygningen af motorvejen blev det prioriteret at etablere støjskærme ved boligområder langs motorvejen, da det er her mennesker opholder mest. Der er derfor ikke opsat særskilt støjafskærmning ved erhvervsarealer eller rekreative arealer. I nogle tilfælde er der dog opsat støjskærme langs disse arealer af hensyn til reduktion af støjen fra Motorring 3 ved bagvedliggende boligbebyggelser,” skriver Vejdirektoratet i et ministersvar.

”Udbygningen af Motorring 3 indeholdt ikke støjafskærmning langs Vestvoldens rekreative områder, idet det blev vurderet, at støjskærmene ville have en meget begrænset effekt for de bagvedliggende boligområder. Dette er fortsat Vejdirektoratets vurdering,” forklarer minister Ole Birk Olesen i sit svar.

Det ærgrer Mogens Brauer fra Støjgruppen.

”De følger den indstilling som de har haft lige siden man begyndte at tale om udvidelsen for 12 år siden; nemlig, at det ikke kan betale sig uanset hvad, der kommer frem af fakta. Selv i brevet erkender de, at trafikken er steget med 60 procent, og alligevel vil de ikke acceptere, at der er brug for støjskærme,” siger Mogens Brauer.

Vil gerne hjælpe Herlev

Han har kun hovedrysten til overs for Vejdirektoratets argument om, at der ikke skal sættes støjskærme op ved rekreative områder.

”Det har de selv gjort langs Kagsmosen i Herlev, hvor der heller ikke er boliger der bliver støjramt. Nu kommer IrmaByen oven i hatten, så vi har et dobbeltproblem,” siger Mogens Brauer, der nu mener, at Rødovre Kommune selv må gribe til lommerne.

”Min konklusion er, at staten på alle leder og kanter vil undgå at ofre noget for Rødovre. Den støjskærm, der blev sat op i sin tid, kom fra Jægersborg og ned til Herlev, men så ville man ikke tilgodese Vestegnen. Vi har Nordeuropas største kryds i udfletningen fra M3, og med 125.000 biler i døgnet er Rødovre så hårdt ramt, at kommunen bør bruge af egen kasse til at løse problemet,” siger han.

Der kommer flere chancer

Den analyse er Socialdemokraternes Folketingskandidat ikke enig i.

Morten Bødskov, mener i stedet, at Rødovre skal fortsætte med at presse deres folkevalgte på Christiansborg, indtil de ændrer mening.

”Da vi forhandlede de 10 millioner kroners støjskærm hjem sidst, var det også imod ministerens vilje. Rødovre står stærkt, fordi der er bred politisk enighed og opbakning, så næste gang, der er penge at slås om, skal man igen forsøge at påvirke med borgmesteren i spidsen,” mener han.

”Det er åbenlyst, at støjen fra M3 er et kæmpe problem, og der er kun én vej frem, og det er mod forhandlingsbordet. Der er andre der vil have motorveje i Nordjylland og jernbanetog til Legoland. Nu skal man presse sine folkevalgte til at bekæmpe støj i Københavns Omegn,” tilføjer han.

