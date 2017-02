Ny fornem hæder til Heise

Mathias Heise er blevet tildelt ’Ben Webster Prisen 2017’. Ud over hæderen medfølger der et beløb på 25.000 kroner. Foto: Presse

ny pris Den 23-årige rødovreborger og mundharpist Mathias Heise vader på det nærmeste i flotte priser. i januar måned fik han, som den yngste prismodtager nogensinde, overrakt den anerkendte ’Ben Webster Prisen 2017’.

Af Christian Valsted

Der er god vind i de musikalske sejl hos den unge musiker Mathais Heise, der er bosiddende og har fået sin musikalske opdragelse i Rødovre.

Med et sikkert greb om sin mundharpe vandt Mathias Heise i 2012 ’Rødovre Musikpris’ og siden den lokale hæder har der stort set kun blæst positive vinde ind over hans karriere. Sidste år modtog han Kronprinsparrets Stjerne-

dryspris og i forrige uge fik han en sen aften besked om, at han havde var blevet hædret med den anerkendte ’Ben Webster Prisen 2017’.

Mathias havde været i studiet hele dagen med sit band ’Mathias Heise Quadrillion’ og var derfor lidt ør i hovedet, da han ringede tilbage til et nummer på telefonen, som han ikke kendte.

”Jeg havde ikke den fjerneste idé om, at jeg skule vinde den pris. Listen med navne, der har vundet prisen før mig, er meget imponerende og det gør mig stolt og beæret. Prisen kommer fra jazzmiljøet og uddeles af folk fra branchen, og det er kun med til at gøre det endnu mere fantastisk,” siger Mathias Heise til Lokal Nyt.

Musikalsk romkugle

Mathais Heise arbejder i øjeblikket på sin anden udgivelse sammen med bandet ’Mathias Heise Quadrillion’.

”Vi arbejder meget ambitiøst med albummet og forsøger at spille en ny form for furo-jazz,” siger Heise, inden han nævner, at bandet kombinerer rock, elektronisk musik, funk og klassisk musik på det nye album. En musikalsk ud-

gave af en romkugle om man vil.

”En meget velsmagende romkugle,” tilføjer Mathias Heise, der på trods af stjernedrys og hæder i ind- og udland har mundharpen solidt plantet på Rødovrevej, hvor han bor.

”jeg synes, at jeg skylder Rødovre meget. Alle de sociale og kulturelle tilbud jeg har været en del af, har underbygget min musikalske karriere. I ungdomsklubben Bybjerget var der en pædagog der hed Bjarke. Han lærte mig at spille guitar og han gav mig en anden vinkel på musikken. Samlet set er det en masse forskellige synergier, der har været med til at skyde mig fremad,” siger Mathias Heise, der i dag stadig er tilknyttet musikskolen. Ikke som elev, men som underviser.

”Jeg har introduceret mundharpe som fag og jeg er glad for, at jeg kan give lidt tilbage,” siger han.

