Historisk brag blev vendepunkt

Da finanskrisen ramte Rødovre Kommune og resten af Danmark i 2008 havde kommunen spændt det økonomiske bælte godt ind. I dag er der overskud på driften, og en kvart milliard i kommunekassen. ”Jeg synes selv, at jeg afleverer en god og sund forretning. Kommunalbestyrelsen står med en økonomi der giver politisk handlefrihed,” siger Per Ullerichs. På billedet overrækker Per Ullerichs gaven til Rødovre Kommune i forbindelse med afskedsreceptionen i Viften den 30. januar. Foto: Per Dyrby

politik Tirsdag den 1. februar takkede kommunaldirektør Per Ullerichs af efter ni års tro tjeneste. Han nævner sprængningerne af de to højhuse i Ruskær og Agerkær, tilbage i 2012, som en begivenhed, der satte skub i den rivende byudvikling.

Af Christian Valsted

Klokken nærmer sig 12, og med en høj tuden varsler en sirene, at det snart er tid. Sirenen bliver efterfulgt af et højt knald, der skal skræmme eventuelle dyr ud af højhuset i Ruskær. Om få øjeblikke skal det 13 etager store højhuse sprænges til grus. På den store græsplæne ved Vestbad har pressen og nysgerrige borgere taget opstilling, og på broen over Avedøre Havnevej står fotografer og borgere stimlet sammen for at få en perfekte udsigt til de historiske højhuse.

Sprængningerne var kulminationen på flere års planlægning af boligselskabet, kommunen og beredskabet.

Højhusene sank i grus præcis som planlagt, men for Per var lettelsen blandet med frygt.

”Når jeg tænker tilbage, var den dag på mange måder et vendepunkt for Rødovre. Jeg var nervøs for, at sprængningerne skulle stå som et billede på, at Rødovre var en by, hvor man havde så dårlige huse og bygninger, at vi var nødt til at rive dem ned. Det er et billede af krise, og det ønskede jeg ikke for Rødovre,” fortæller Per Ullerichs, der til sin store glæde kunne konstatere, at angsten blev vendt til en rivende udvikling.

”Det var ligesom at proppen gik af flasken, formentlig på grund af store stigninger på boligpriserne i København, for Rødovres blev et sted, hvor investorer så muligheder,” siger Per Ullerichs, og nævner IrmaByen, projektet på SPF-grunden, Danmarkshusene, projektet i Bykernen og det netop godkendte projekt Rødovre Port.

”Rødovres befolkningstal var faktisk faldende i maj 2012, men inden 2025 forventes det, at der er kommet 25 procent flere til i forhold til i 2012. Det viser med al tydelighed den rivende udvikling, der har været de sidste fem år,” siger Per Ullerichs.

Sammen om Rødovre

Per Ullerichs har sat et markant aftryk på den lokale byudvikling, og han nævner visionsprojektet ’Sammen om Rødovre’, som et andet område, hvor der er blevet lagt energi og kræfter.

”Projektet handler dels om nye måder at løse velfærdsopgaver og om demokrati og inddragelse af borgere. Det har været interessant at arbejde med, hvordan vi får nye og nuværende borgerne til at leve deres liv i Rødovre, engagere sig i lokalmiljøet, i stedet for at Rødovre kun er et sted de bor. Den vision synes jeg vi er kommet langt med,” siger Per Ullerichs, der holdt afskedsreception i Viften i sidste uge.

Her fik han i overflod af rødvine og afskedsgaver, og han havde også selv en gave med, som han håber at kommunens nye kommunaldirektør, Anders Agger, vil hænge op på sit kontor.

”Det billede symboliserer alt hvad kommunaldirektørens arbejde handler om. Det viser Kommunalbestyrelsessalen, der spejles i det omgivende samfund. Det viser demokrati og borgerne på samme tid. Mere klart kan det ikke vises,” siger Per Ullerichs om billedet, som avisens fotograf Brian Poulsen har taget.

Lyder som en Poul Dissing sang

Tirsdag i sidste uge havde Per Ullerichs sidste dag på kontoret. Efter et rekordlangt Kommunalbestyrelsesmøde kunne han klokken 20.50 lade sig hylde til stående applaus fra Kommunalbestyrelsen og de fremmødte i salen.

”Du har tre timer og 10 minutter endnu. Det lyder næsten som en Poul Dissing sang,” sagde borgmester Erik Nielsen, inden han takkede Per Ullerichs for en formidabel indsats.

”Du har serviceret Kommunalbestyrelsen på fornemmeste vis og lagt sjæl i dit arbejde. Du har taget Rødovreånden til dig,” sagde Erik Nielsen.

Byudvikling fra den anden side af bordet

Per Ullerichs tiltrådte allerede dagen efter i en ny stilling i et udviklingsselskab, hvor han skal arbejde med inddragelse og visionsprocesser i forbindelse med byudviklingen af Aarhus Havn.

”Jeg er 56 år og jeg blev enig med mig selv om, at hvis jeg skulle prøve noget nyt, så skulle det være nu. Jeg har arbejdet meget med byudvikling i Rødovre Kommune og jeg har konstateret, at kommuner, tegnestuer og udviklerne mangler kompetencer i processen. Jeg skal nu forsøge at tilføje den private side af byudvikling nogle af mine kompetencer,” siger Per Ullerichs om det nye job og det konkrete projekt med inderhavnen i Aarhus.

