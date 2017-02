Rødovre får skattely politik

Peter Mikkelsen (Ø) mente, i Rødovre Lokal Nyt onsdag den 25. januar, at kommunen kunne stille krav om 0-tolerance overfor skatteunddragelse. Nu skal partierne stemme om det. Foto: Arkiv

skattely Der gik ikke mange dage, fra Enhedslisten her i spalterne foreslog, at Rødovre ikke skulle samarbejde med virksomheder, der ikke bidrager til fællesskabet, før resten af partierne nu skal stemme om det.

Af André Bentsen

Når Rødovre Kommune snart skal revidere indkøbspolitikken skal Kommunalbestyrelsen samtidig tage stilling til om Rødovre Kommunes bankforbindelser må medvirke til, at deres kunder på ulovlig vis kan unddrage sig skattebetaling ved at banken rådgiver om anvendelse af skattely og/eller ulovlig skatteplanlægning. Dette gælde nationalt og internationalt.

Det sker efter en artikel i Rødovre Lokal Nyt, hvor Enhedslistens Peter Mikkelsen påpeger, at man burde have en politik for skatteunddragelse på samme måde, som man har sociale klausuler.

Vil teste samarbejdspartnere

Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, om Rødovre Kommune årligt skal udpege 5 til 10 af kommunens leverandører til kontrol for skatteunddragelse, og om Rødovre Kommunes udbud fremover skal indeholde krav om, at leverandører ikke anvender skattely og/eller medvirker til systematisk ulovlig skatteunddragelse. Samtidig udarbejdes der nu forslag til sanktioner overfor leverandører, der ikke overholder Rødovre Kommunes skattelypolitik.

”Jeg er tilfreds med, at forslaget indarbejdes i kommunens indkøbspolitik, hvor den også hører hjemme. Indkøbspolitikken blev sidst ændret i 2009, blandt andet på baggrund af forslag fra Enhedslisten. Her blev det sikret, at Rødovre Kommune gør brug af sociale klausuler. Jeg ser frem til, vi kan behandle forvaltningens forslag,” siger Peter Mikkelsen om den hurtige reaktion fra kommunen på artiklen i avisen.

Rødovres borgmester, Erik Nielsen, ser det da også som en naturlig forlængelse af diskussionen om indkøbspolitikken.

”Vi arbejder på, at få sagen om skattely med ind i vores indkøbspolitik som et tema, ligesom de har gjort i Albertslund Kommune, men det skal være noget Kommunalbestyrelsen er enige om,” siger Erik Nielsen.

Han er spændt på, hvilken praktisk betydning beslutningen vil få, og hvordan det skal fungere i praksis.

”Der er udbudsregler, internationale og nationale regler, for, hvem man må udelukke og hvorfor, så den slags ting skal vi have undersøgt, mens vi ser på erfaringerne fra Albertslund. Det skal ske inden for lovens rammer, også når man ligger etiske regler ind i sin indkøbspolitik,” understreger borgmesteren.

