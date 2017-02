Kasper Jensen efter 2-8: Pinligt!

Kasper Jensen blev dansk mester med Esbjerg i fjor, i år slutter han næstsidst sammen med Rødovre Mighty Bulls.

ishockey Kasper Jensen og Phillip Bruggisser byttede klub forud for denne sæson, i dag tørnede de sammen. Vi talte med de to backer efter kampen.

Af Emil Holtemann

Efter 2-8 nederlaget til Esbjerg Energy var Rødovre Mighty Bulls stærke back, Kasper Jensen klar i mæglet.

”Forskellen var inde foran mål. Vi var slet ikke tilstede foran vores eget mål. I anden periode får de fem mål, hvor vi bare står og kigger. Jeg synes det er pinligt.”

Sidste sæson vandt han den danske mesterskab med Esbjerg Energy, i år slutter Kasper Jensen sæsonen ved udgangen af februar, men han slår fast, at han er glad for at være hjemme i Rødovre.

”Det er lidt mærkeligt, at når vi er færdige for i år, så spillede jeg to måneder mere sidste sæson. Men jeg er glad for hvor jeg er, og jeg var glad for at vinde mesterskabet sidste år. Vi mangler fem kampe, hvor vi skal spille for æren og for fansene,” understreger Rødovres tunge og rutinerede back Kasper Jensen.

Efter kampen kom Esbjergs Phillip Bruggisser vadende med sit vanlige smil på læben: han var glad for at have slået barndomsklubben med overbevisende cifre, men bag sejren gemte der sig en sorg over Rødovres penible situation.

”De kæmper, og jeg synes stadig de viser, at de genre vil spille hockey, men de mangler kvalitet. Vi får nogle klumpmål, og når man ligger hvor Rødovre gør så er det svært. Det er lidt trist at se, at det går den vej for Rødovre. Da de var i Esbjerg kæmpede de godt, men blev trætte til sidst. Jeg ved ikke om det er Matthias Asperup og Steffen Klarskov der gør forskellen,” refererer Bruggisser til Asperups skifte til Gentofte samt Klarskovs afrejse med landsholdet i morges.

At Rødovres sæson er en fiasko, er ingen nyhed, og de fleste har deres teorier for, hvorfor situationen er så skidt. Sidste sæson var Phillip Bruggisser en toneangivende spiller for Rødovre Mighty Bulls, i år spiller han for Esbjerg Energy, og i morgen rejser han ned til landsholdet i Sydkorea. Vi spurgte ham, hvad Rødovre bør gøre i den nuværende situation.

”Først og fremmest skal man prøve at give spillerne en masse spilletid, og bygge op til næste sæson. Det kræver mere rutine, så det kræver det at man henter noget kvalitet. Der er et stort fundament at bygge på i Rødovre, og det er trist at de ikke kommer i slutspillet.

