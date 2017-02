Vanvittig måleksplosion i ydmygende nederlag

Der var enkelte bataljer i udklasseringen af Rødovre Mighty Bulls Foto: Arkiv

ishockey Otte af kampens ti mål faldt i anden periode, desværre for Rødovre Mighty Bulls var syv af dem til Esbjerg Energy.

Af Emil Holtemann

Rødovre Mighty Bulls vs. Esbjerg Energy

Bødlen fra kvartfinalen i fjor gjorde det igen og udklasserede Rødovre Mighty Bulls med syv scoringer i anden periode. Modsat sidste sæsons kvartfinale, var der ikke så meget på spil for Rødovres vedkommende, men anderledes så det ud hos Esbjerg Energy.

Tidligere på dagen var landsholdet fløjet til Sydkorea, men på flyet manglede Esbjergs Phillip Bruggisser, Nikolaj Henriksen og Søren Nielsen, der havde fået ændret deres flybilletter, så de kunne være med i dagens kamp. Et klokkeklart signal om, hvor stor betydning kampen havde for vestjyderne, der med sejren er fire point fra 4. pladsen, som giver hjemmebanefordel i slutspillet.

Det var ellers en meget jævnbyrdig første periode, hvor Esbjerg først var tæt på at bringe sig i front, men også Rødovres Emil Oliver Christensen og Andreas Grundtvig havde farlige afslutninger, perioden sluttede dog målløst. Anden periode var alt andet end målløs, for her faldt der hele otte scoringer.

Måleksplosion

Da Brock Nixon scorede kampens første mål, havde han næppe forudset, at det blot ville være det første af fire mål på under to minutter. Brock Nixon fulgte op på sit eget stolpeskud og tippede pucken ind bag Chris Carrozzi i Rødovre-buret. Næste angreb udlignede en velspillende Andrey Chistyakov på et fornemt oplæg af kaptajn Nicklas Carlsen. Rødovre fik ikke skiftet ud i tide, og de trætte tyre så aldeles opgivende ud, da pucken blev sat ind til 1-2. 16 sekunder senere scorede Ryan Martindale til 1-3.

Målorgiet fortsatte med Kasper Jensen i udvisningsboksen, men da Brock Nixon scorede til 1-5, blev månedens Rødovre Mighty Bulls spiller, Chris Carrozzi taget af isen til fordel for John Lee-Olsen, der to gange blokerede pucken med masken, og satte esbjerggensernes målfest på pause for en stund.

Rødovre spillede meget i overtal, både fem mod tre og fem mod fire, men selvom Tyren var tæt på, mødte pucken ej netmaskerne bag Nikolaj Henriksen. Ti minutter senere var den så igen gal i Rødovres ende.

Andrey Chistyakov er bare blevet bedre og bedre som sæsonen er skreddet frem. I dag blev han første mand til at score i tredje periode, da Rasmus Astrup lagde den tilrette for dansk-russeren. Sune Hjulmand blev eneste dansker fra Esbjerg til at komme på måltavlen, da han scorede kampens sidste mål til 2-8 på oplæg af Phillip Bruggisser og Esben Nielsen.

