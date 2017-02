Hjemmerøver vendte tilbage

En 76-årig mand fra Tårnvej var søndag aften klokken 20.20-tiden offer for et ubehageligt hjemmerøveri. Foto: Arkiv

politi En 76-årig mand fra Tårnvej var søndag aften klokken 20.20-tiden offer for et ubehageligt hjemmerøveri.

Af Christian Valsted

Ifølge politiets døgnrapport ringede en beruset mand på døren og spurgte, om han måtte låne toilettet. Gerningsmanden skubbede sig vej ud til toilettet, og da han var færdig, gik han direkte ind i den 76-åriges soveværelse, hvor han begyndte at kigge i skabe og skuffer efter kontanter, men uden held. På vej ud væltede han den 76-årige omkuld og rev flere guldhalskæder, som offeret havde om halsen, af. Den 76-årige har oplyst til politiet, at han tidligere har været udsat for tyveri af samme gerningsmand. For et halvt år siden fik han stjålet et større kontantbeløb fra sit soveværelse.

Politiet vil gerne i kontakt med borgere, der har oplysninger i sagen.

Gerningsmanden beskrives som: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, omkring 40 år, cirka 180 cm høj, almindelig af bygning. Han havde sort hår og var ubarberet.

