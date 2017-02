Anne Birgitte Spørring, billedet, scorede halvdelen af Rødovres mål i sejren på Amager. Foto: Brian Poulsen / arkiv

håndbold Det blev ikke til dumme pointtab, da RHs kvinder vandt over nedrykningstruede Team Amager. Til gen-gæld er det blevet tættere i toppen, hvor det ubetingede tophold HIK har tabt to kampe.

Af Flemming Haag

Fornyet spænding i toppen af 2. division

Der er overraskende kommet fornyet spænding i toppen af damernes 2. division. Rækkens suveræne tophold HIK, der efter tolv kampe var uden nederlag, er overraskende løbet ind i to nederlag efter julepausen. HIK topper dog fortsat rækken, med 26 point for 15 kampe.

Rødovre ligger nummer to med 21 point for 14 kampe, og Ydun nummer tre med 20 point, efter 13 kampe. Så der er nu opstået nye muligheder, i toppen af rækken.

Rødovres damer var lørdag eftermiddag på besøg hos Team Amager, som i sidste spillerunde vandt over netop HIK. RH vandt og fik to vigtige point på Amager, hvor der blev vundet med de beskedne cifre 15-18. Især Anne Birgit Spørring imponerede, med hele ni scoringer.

Intens forsvarskamp

Rødovres træner Peter Jagd udtalte følgende om kampen mod Team Amager:

”Der ventede en målfattig kamp i Sundbyøster Hallen lørdag eftermiddag. Team Amager er et hold, der har for vane at dække godt op, og leverer gode målmandspræstationer, omvendt har vi haft et godt fokus på vores forsvarsspil, hvor vi har fundet en god tryghed, samtidig med, at vi, som altid, er godt forberedt.”

”Vi var ramt af afbud fra Simone Dillon, Trine Holm, Emilie Bergstein og Frances Benzon,” siger Peter Jagd. Han fortsætter:

”Men vi havde heldigvis muligheden for at tage hele fire U18’ere med, da de har en længere kamppause.”

“Helt som forventet startede kampen målfattigt. Efter 12 minutters spil var vi blot foran med 1-2 og havde svært ved at score mål. Heldigvis stod vores forsvar knivskarpt, og når det en sjælden gang fejlede, slog Trine Hammer i målet til, med gode redninger,” roser rødovretræneren.

Anne Birgitte Spørring blev afgørende

Alle markspillere blev bragt fint i spil i 1. halvleg

”Vores spillere blev brugt i en halvleg, hvor vores unge U18’ere bød godt ind, ligesom Anne Birgitte Spørring på højre back fik en del afslutninger, og endte med at score halvdelen af vores mål. Vi kunne dermed gå til pause med en 5-9 føring.”

”I pausen blev der søgt nye løsninger angrebsmæssigt, og vi forsøgte at fastholde det stabile forsvar, som vi havde præsteret i 1. halvleg.”

”Efter pausen havde Amager tydeligvis snakket angrebsspil, da de hurtigt fik scoret et par mål, og da vi endnu ikke helt havde fundet løsninger angrebsmæssigt, kom Amager på et tidspunkt tæt på, og kun bagud med to mål.”

”Herefter fik vi en god angrebsperiode, og forsvaret fandt niveauet frem igen. De sidste fem minutter af kampen var der ikke tvivl om, at vi ville tage hjem med de to point, og endte da også med en sejr på 15-18,” slutter Peter Jagd.

Næste kamp

Rødovres damer, spiller sin næste kamp på søndag den 12. februar klokken 14 i Rødovre Stadionhal, mod Furesø Håndbold.

