Kvast af tophold

RHs herrer blev effektivt stoppet, da de spillede ude mod topholdet FIF. Foto: Brian Poulsen / arkiv

håndbold RHs herrer kunne ikke hamle op med rækkens ubetingede tophold i weekendens svære udekamp.

Af Flemming Haag

RHs håndboldherrer har, i de tre sidste spillerunder, mødt rækkens førende mandskaber. Søndag eftermiddag var modstanderen suveræne FIF, som efter 16 kampe fortsat er ubesejret, og er hele seks point foran nummer to Stadion.

Godkendt indsats trods nederlag

”Et møde mod topholdet FIF var spillemæssigt godkendt,” siger træner Thomas Sørensen. Han fortsætter om weekendens lektion på Frederiksberg:

”Vi kom godt fra start, og fik presset FIF. Gode redninger fra Lasse Sørensen og flotte scoringer af Rasmus Hartmann gjorde, at vi førte 1-3, men måtte i den næste periode indkassere nogle mål, som gjorde, at kampen var næsten lige ved stillingen 8-7 i FIFs favør.”

”Vi begik for mange tekniske fejl i sidste del af første halvleg, hvilket betød, at FIF kunne gå til pause foran 16-9.”

”Anden halvleg begyndte meget skidt for os. De første fem minutter blev tabt med 5-0. Vi kæmpede os godt tilbage, og spillede lige med FIF resten af kampen,” mener Thomas Sørensen.

Der var flotte scoringer af Jesper Slagstrup, Alexander Hansen og en godt kæmpende Andreas Glintborg.

”Nu venter hjemmekampen mod Føroyar på torsdag. Både Ask Kristoffersen og Philip Reenberg kræver en solid træningsindsats fra alle spillere, hvilket også inkluderer Daniel Rensch og Casper Madsen, så alle er klar til kamp,” slutter Thomas Sørensen.

Vigtig kamp på torsdag den 9. februar.

Rødovres herrer spiller en meget vigtig kamp på torsdag den 9. februar i Rødovre Stadionhal, hvor Føroyar kommer på besøg.

Begge hold er placeret under nedrykningsstregen. Føroyar ligger nummer 11 med 9 point, og RH ligger nummer tolv med 8 point. Skal der holdes kontakt til de hold, der ligger placeret lige over nedrykningsstregen, så er det vigtigt med en sejr.

Kampen fløjtes i gang klokken 20:30

