Stort drama på biblioteket

Torsdag d. 26. januar rykkede et stort tv-hold fra DR ind på Rødovre Bibliotek for at optage scener til en ny stor dramaserie, der bliver vist på DR i efteråret 2017. Foto: Privat

scener i kassen Der udspillede sig forleden et sandt drama på Rødovre Bibliotek, men tag det ganskte roligt. Det var bare fiktion. Licensbetalt fiktion.

Af Christian Valsted

Arne Jacobsens bibliotek agerede i torsdag den 26. januar filmkulisse til en stor dramaserie, som Danmarks Radio viser til efteråret. Filmoptagelserne foregik i børnebiblioteket, som måtte undergå en større forvandling med flytning af et stort computerbord, reoler og opsætning af lys og rekvisitter.

”Det betød, at børnebiblioteket var lukket for publikum fra kl. 16 om eftermiddagen, og selve optagelserne var først færdige sent om aftenen. Der var i stedet lavet et midlertidigt mini-børnebibliotek med populære bøger, film og musik i voksenbiblioteket,” fortæller Line Horn, der er arrangementsansvarlig på Rødovre Bibliotek.

Kain og Abel

Optagelserne forløb planmæssigt, og Line Horn fortæller, at filmholdet var meget begejstret for de fantastiske rammer på Arne Jacobsens bibliotek. Den kommende dramaserie hedder ’Herrens Veje’ og det er Adam Price der er hovedforfatter. Danmarks Radio oplyser på dr,dk, at ’Herrens veje’ tager udgangspunkt i en præstefamilie i den danske folkekirke. Historien er inspireret af myten om Kain og Abel, og hovedrollerne skal spilles af Lars Mikkelsen og Ann Eleonora Jørgensen som forældrene, mens Simon Sears og Morten Hee Andersen spiller de to voksne sønner.

