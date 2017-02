Landsmøde i anorexi-foreningen

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Så er International Mode-uge i København – eller som jeg kalder det: anorexi-uge.

Af Chrummer

Jeg har før skrevet om min foragt for modeskabernes kvindeidealer, og den har IKKE ændret sig.

Nu er man begyndt at indføre lægetjek, af tynde modeller, for at sikre sig at de ikke lider af spiseforstyrelser. Regningen for lægetjekket lander hos modelbureauerne. HVIS man finder ud af, at en model lider af spiseforstyrrelser, så får hun ikke lov til at komme på podiet. Modellen bliver så tilbudt psykologhjælp til at komme ud af sit problem.

Altså KVINDEN har et problem? Det mener jeg er HELT forkert. Det burde være modeskaberne som skulle tilbydes psykologhjælp. De skulle idømmes en tur i Islevbadet og se på ALMINDELIGE nøgne kvinder, således at de dropper deres syge opfattelse af, at en ”rigtig” kvinde vejer 35 kilo og er 180 høj.

Hvordan skal jeg forklare min smukke teenage-datter, som ganske vist har højden, men ellers en krop som langt de fleste, at hun er smuk, når alle modemagasiner og TV forherliger kvinder med kroppe som KZ-fanger?

Kan det skyldes, at en stor del af modeskaberne er mænd, som ikke er så vilde med kvindelige former? Her undskylder jeg med det samme overfor de mange homoseksuelle jeg har i min omgangskreds.

Problemet er bare ikke forebeholdt haute couture. Du kan allerede opleve det i Abercrombie & Fitch. Der er størrelse XL omkring den størrelse en undervægtig 12-årig dreng bruger.

Det er bare for sygt.

Nå, men til jer kvinder derude, som lider under dette pres, så husk på at det IKKE er kvindeidealet for langt de fleste. Hverken hos mænd eller jeres veninder. Kroppen er ikke skabt til at spise for at brække maden op igen. Hvis det var meningen, så havde kvinder ingen mavesæk, men var bare ben og en livmoder.

Og til jer modeskabere derude – tag jer nu sammen. Hvis jeg var Trump så udstedte jeg med det samme et dekret om, at catwalkmodeller ikke må være under en størrelse 40. Hvis modeskaberne IKKE overholder reglerne, vil de blive dømt til at skulle bære deres egne kreationer i 12 måneder. Om det så kræver daglige fedtsugninger, tarmskylninger og opkastning hver ½ time, så ville de ikke slippe før, de selv kunne passe deres lorte-tøj!

