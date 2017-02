Byens elever stemmer ikke som de voksne. Skolevalg giver blåt Rødovre

Af André Bentsen

Med 22,8 procent ville Det Konservative Folkeparti blive Rødovres største parti, hvis det var skoleeleverne, der bestemte. Det ligger fast efter torsdagens skolevalg fandt sted.

Her blev blå blok den helt store vinder nationalt set, mens rød blok står stærkest i hovedstaden.

Også internt i Rødovre er der da stor forskel på, hvordan eleverne stemte.

Hvis det kun var resultatet fra Ungecenteret2610, der galdt ville Rød Blok få 88 procent af stemmerne, mens blå blok står ekstra stærkt på Frederiksberg Privatskole.

Den eneste anden folkeskole, der har deltaget i valghandlingen er Islev Skole.

“Det var fedt at prøve, og vi fik et indblik i de ting partierne står for. Ligesom de svarede på vores spørgsmål om blandt andet skoledage og flygtningepolitik,” siger Sophie Nielsen fra elevrådet.

“Alle unge har en mening om de ting, som partierne går til valg på, men den bliver aldrig hørt. Når der bliver diskuteret sådan her, så tror jeg, at der er mange der lærer noget,” tilføjer hun.

Flere politikere har imidlertid ærgret sig over, hvor få skoler, der deltager, da det ikke giver et visende resultat.

“Problemet er, at medierne blæser det op til at være et skolevalg og ignorerer, at langt under halvdelen af eleverne får mulighed for at deltage,” kritiserer blandt andre Enhedslistens Per Clausen.

