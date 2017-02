Rødovre fik hævn for pokalexit

Nicklas Carlsen i kamp mod Rungsted Foto: Ian Nielsen

ishockey Rødovre Mighty Bulls sled sig til en smal sejr i Hørsholm Skøjtehal, da lokalrivalerne fra Rungsted Seier Capital blev besejret

Af Emil Holtemann

Trods et markant pres fra de dyre Rungsted-drenge vandt Rødovre Mighty Bulls i Hørsholm Skøjtehal.

”Spillemæssigt var de bedre end os, men vi så bort fra deres skills og havde viljen med os i dag. Det havde betydning at det var et lokalopgør, for selvom vi ikke havde noget at spille for, ville vi vinde i dag.” siger Jonas Sass, der glæder sig over at Rødovre fik hævn over Rungsted, der for kort tid siden slog Rødovre ud af pokalturneringen.

Rødovres canadiske målvogter var kampafgørende, for Chris Carrozzi nullet i den spinkle sejr.

”Ros til Chris, han var uden tvivl kampens spiller. Jeg ville ønske, at vi havde fået det spil ud af ham noget nu,” griner Jonas Sass, der fortæller hvordan det er at gå på isen, nu hvor Rødovre ikke kan nå i slutspillet.

”Det er hårdt ikke at have noget at spille for. Det gør ondt, men jeg er stolt over, at alle hev sig op og gjorde hvad de kunne. Det gode ved det er, at de unge, der er prospects til næste sæson får en chance for at blive kørt ind i systemet.”

Tyre, der har forladt Mighty Bulls

Rødovre var uden Matthias Asperup, der forinden kampen skiftede til Gentofte Stars for den resterende del af sæsonen. Han blev noteret for to skud, da strandvejsholdet slog Frederikshavn 3-1.

”Det var mærkeligt at snakke med ham i morges. Jeg skal være ærlig at sige, at han var den bedste på vores hold. Jeg forstår, at det er nederen for en rødovrefan, der gerne ville se ham på isen, men selvfølgelig skal man ikke holde på ham i den situation,” fortæller Jonas Sass om Matthias Asperup, der er i landsholdets bruttotrup til VM i Köln.

Rungsted var i øvrigt foruden uden Marco Illemann, der skiftede fra Rødovre d. 28 januar.

