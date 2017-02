Viste byen frem for Dronningen

Rådhuspladsen var tæt pakket med nysgerrige borgere, der gerne ville have et glimt af Dronning Margrethe og Prins Henrik. Foto: Steffen Høgh

det gamle rødovre Dronning Margrethe og Prins Henrik fik en rundtur i Rødovre, da kommunen i september måned 2001 fejrede 100-års jubilæum.

Af Christian Valsted

Efter sidste måneds fokus på sportspræstationer, sparker vi nu bolden videre til de kongelige gemakker. I februar kigger vi nærmere på de royale besøg, som landets kongelige har aflagt Rødovre gennem tiden. Vi starter med Rødovre Kommunes 100-års jubilæum den 14. september 2001.

En dag, hvor Rådhuspladsen blev indviet og sikkerheden var skærpet efter terrorangrebet i USA 11. september.

”Det var strålende solskinsvejr, men jeg husker, at vi var i tvivl om, hvorvidt besøget ville blive fastholdt, som en konsekvens af terrorangrebet,” fortæller borgmester Erik Nielsen (S), der husker, at han var nervøs inden mødet med Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Prins Henrik.

”Det var første gang jeg skulle møde hende. Jeg har været sammen med Dronningen flere gange sidenhen som formand for Kommunernes Landsforening, men til kommunens jubilæum i 2001 var det første gang,” fortæller Erik, der på byens vegne gerne ville give et godt indtryk af Rødovre.

”Vi havde forberedt os i måneder, og jeg forsøgte ikke at virke akavet. Samtidig skulle det være højtideligt, men heller ikke for stift. Når jeg tænker over det, blev det nok lidt mere stift end jeg havde forestillet mig,” siger Erik Nielsen om dagen der startede på rådhuset, hvor Dronning Margrethe og Prins Henrik fik en rundvisning og hilste på kommunalbestyrelsen.

Hilste på mor

Herefter gik turen over Rødovre Parkvej og ind i Rødovre Centrum. Efter indkøbsturen blev Hendes Majestæt og Prins Henrik kørt til Kirkesvinget, hvor der var arrangeret en gudstjeneste i Rødovre Kirke og et besøg på Rødovregaard.

”Der var borgere på hele ruten og da vi ved Kirkesvinget gik forbi plujehjemmet Doktorhaven, hvor flere af beboerne stod og vinkede, fortalte jeg Dronningen, at vi netop var gået forbi min mor der boede på plejehjemmet. ’Hende må vi hilse på’ sagde Dronningen og så bakkede hele følget tilbage. Jeg har aldrig set min mor neje så meget før. Senere fortalte jeg min mor i en tale til hendes fødselsdag, at det ikke var sikkert hun kunne få hjemmehjælp mere, når hun kunne neje sådan,” siger Erik med et smil.

Det royale besøg blev afsluttet med middag på Kongeskibet Dannebrog, hvor hele Kommunalbestyrelsen var inviteret.

kommentarer