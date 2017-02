Islevs vikinger på forårstogt

Islev Vikings har en klar ambition om at rykke op i serie 2 til foråret. Klubben overvintrede på en førsteplads i serie 3 og ligger dermed lunt i svinget. Billedet er fra holdets oprykning fra sidste sæson, hvor de vandt serie 4. Som det kan ses, blev der ikke sparet på pyroteknikken. Foto: Privat

fodbold Kontraktunderskrivning foran fotografen og infografik med startopstillinger der er en divisionsklub værdigt. Islev Boldklubs bedste herrehold ligger ikke på den lade side og i foråret skal tredje oprykning i streg sikres.

Af Christian Valsted

Efter flere år med lunkne resultater og uro i seniorafdelingen i Islev Boldklub, er der i dag en helt anderledes optimisme og tro på tingene i den lille Rødovreklub fra Espelunden.

Klubbens 1. senior, ‘Islev Vikings’ er rykket op to sæsoner i træk, og indtager førstepladsen i serie 3 inden forårets afgørende kampe.

Alene i januar måned er 10 nye spillere kommet til klubben, og på klubbens hjemmeside og fanside på Facebook kan klubbens tilhængere følge med i de seneste transferrygter og se billeder af klubbens nye spillere, der sætter deres underskrift på en ’aftale’ med Islev Vikings.

”Det hele er selvfølgelig bare for sjovt, men det er godt med lidt lir og jeg tror bestemt at det er med til at tiltrække nye spillere. De kan jo se, at vi går op i det vi laver, og at vi har det sjovt,” fortæller 27-årige Tobias Alstrup Jule-Jacobsen, der som spiller er en del af den nuværende succes.

Træner Dan Hommel Hansen føler sig overbevist om at den nuværende trup har niveau til at spille med i serie 1 eller Sjællandsserien, men fokus er i første omgang rettet mod forårets vigtige kampe, hvor 1. pladsen skal forsvares i serie 3.

”På få år er der sket en stor ændring omkring holdet. Vi har bygget et godt hold op omkring kammeratskab og kan nu se, at vi tiltrækker gode spillere udefra,” det bliver et spændende forår,” forudsiger træner Dan Hommel Hansen.

Plads til alle

Jan Kongebro har været bestyrelsesformand i Islev Boldklub siden 1989, og førsteholdets nuværende succes får selvfølgelig smilet frem, men succes på banen har aldrig og er stadig ikke det vigtige pejlemærke for klubben.

”Vi er en klub der bygger på sociale værdier. Det har altid været vores varemærke og for os vægter sammenhold langt højere end så mange andre ting. Vi skiller ikke folk fra fordi de ikke er gode nok. Hos os kan alle blive en del af klubben,” siger Jan Kongebro, der i sine aktive år i 70’erne selv spillede ungdomsfodbold og på klubbens førstehold.

I dag er ungdomsafdelingen nedlagt efter en mislykket fusion med Boldklubben Rødovre.

“Det kan være den kommer igen, hvis der er spillere og frivillige kræfter der har lyst til starte ungdomshold op, ser vi gerne på muligheden. Heldigvis er der gode ungdomsafdelinger i både Orient og Avarta,” siger Jan Kongebro, der i stedet for den manglende ungdomsafdeling glæder sig over den blomstrende seniorafdeling.

Ud over to seniorhold, har Islev Boldklub old boyshold, veteranhold og futsalhold, der kun spiller indendørs.

“Vores ét år gamle 2. hold rykkede op i serie 5 og holdet kan sagtens bruge spillere,” lyder opfordringen afslutningsvis fra træner Dan Hommel Hansen.

Islev Boldklub kalder sig for Danmarks mest fantastiske amatørfodboldhold. På billedet ses holdets faste pølsemand Kasper, der altid tænder grillen til holdets kampe og arrangementer. Foto: Privat

kommentarer