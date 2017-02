Når man ikke gider sport

Foto: Privat

spejder går i arv Det er ikke kun børn og unge, der får due-lighedstegn hos KFUM-Spejderne i Islev, der i torsdags kunne give 75-års stjerne til et æresmedlem. Flere er på vej i foreningen, der er et alternativ for alle, der vil have det sjovt og bevæge sig - uden sport.

Af André Bentsen

Islev Gruppen har 73 år på bagen og består af mere end 80 spejdere fra 6 til 80 år.

Der er nemlig noget ved spejderlivet, der bliver givet videre fra generation til generation.

“Det går ligesom i arv. De forældre, der selv har været bidt af det, introducerer spejderlivet til deres børn, som ofte bliver ledere for de yngre børn senere og så kører det bare,” griner Tina Nørgaard, der er gruppeleder.

Hun var med til generalforsamling torsdag aften, hvor gruppen i år kunne uddele en 75-års stjerne til æresmedlem og tidligere generalsekretær Jørgen Nordstrøm.

“En mand, der, vel at bemærke, tidligere har været medlem af KFUM-Spejderne Islev gruppe, hvor han blandt andet har varetaget den position, jeg har i dag, nemlig gruppeleder,” siger Tina om Jørgen, der også er bosiddende i Islev.

Islev gruppe har inden for de seneste år uddelt flere 25- og 50-års stjerner, en mere skal indstilles til 50-års stjerne, 2 til 25-års stjerne, men det er første gang, at der uddeles en 75-års stjerne, så det er lidt specielt også selv om Jørgen ikke længere er medlem i Islev.

“Ved samme lejlighed får vores afgående kasserer ‘Den gule lilje’, der uddeles af hovedbestyrelsen til personer, der har gjort sig særligt fortjent over for spejderarbejdet på lokalt plan.

Jan Larsen har været en del af Islev gruppe siden 1994, først som leder, gruppeleder og siden 1999 har han styret finanserne med hård hånd,” fortæller Tina og fortsætter:

“Men det er jo ikke fordi, det er sådan noget gammeldags noget det hele.”

Plads til bogstavbørn

Faktisk har spejderne udviklet sig meget med tiden, der suser forbi.

“Vi udvikler os også og tager de nye ting som GPS og geocaching. Min egen søn var på ‘hike’ i weekenden, og de gik 20 til 30 kilometer og brugte mobiler,” forklarer Tina, der gør alt for at gruppen indgår i byens foreningsliv til Sjov Lørdag, Kulturnat og andre dage.

“Vi har et tilbud til børn, der ikke er sportsinteresserede. Der er plads til alle. Man behøver ikke at være god, vi forsøger selv at udvikle børn åndeligt, socialt og intellektuelt,” siger hun og tilføjer:

“Derfor er vi også gode til at rumme nogle af de bogstavbørn, som kræver lidt ekstra, der måske ikke lige passer ind i idrætsforeningerne. Forskellen er, at vi ikke ser dem som udfordrende, men som udfordrede.”

Spejderne forsøger i stedet at skabe plads til alle, samt møde børn og unge på det niveau, de nu engang er på.

“De lærer så hele tiden nogle nye færdigheder i deres eget tempo og bygger oven på det, de har lært. Learning by doing og børn, der hjælper børn er vores principper,” understreger spejderne stolt.

kommentarer