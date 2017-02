Godkender Rødovres nye indgang

Kommunalbestyrelsen godkendte i aftes den lokalplan, der skal bane vejen for den nye bydel ’Rødovre Port' Foto: Presse

rødovre port Der skal være minimum 200 parkeringspladser i den planlagte bydel Rødovre Port. Det besluttede Kommunalbestyrelsen i aftes, da lokalplanen for byens kommende indgang i syd blev godkendt.

Af Christian Valsted

Kommunalbestyrelsen godkendte i aftes den lokalplan, der skal bane vejen for den nye bydel ’Rødovre Port’, der, med op til 1000 nye borgere, igen skal få området ved Rødovre Station til at blomstre.

Planerne for området blev blandt andet præsenteret på et borgermøde sidste efterår, og siden var lokalplanen i otte ugers høring.

På baggrund af i alt 35 indkomne høringssvar har Rødovre Kommune foretaget 22 ændringer i lokalplanen. En af de mest markante ændringer findes på parkeringsområdet, hvor Rødovre Kommune stiller krav til bygherren om, at der, som minimum, skal etableres 200 parkeringspladser.

”Folk skal ikke cirkulere rundt i området for at finde en parkeringsplads, og vi tror, at 200 pladser vil ramme behovet,” fortalte næstformanden for Teknik- og Miljøudvalget, Michel Berg (S).

Hos Konservative var der også stor tilfredshed med, at Rødovre Kommune, som minimum, kræver 200 parkeringspladser frem for de oprindelige 121. Chris Lassen Jensen havde dog gerne set, at minimumskravet var sat endnu højere.

”For få parkeringspladser vil betyde, at der vil ske en ’københavnerisering’, hvor man fiser rundt efter en P-plads,” fortalte Chris Lassen Jensen, der derfor stillede ændringsforslag om, at hæve minimumskravet for både cykel- og bilparkeringspladser. Samtlige partiet stemte imod Konservatives ændringsforslag til lokalplanen.

”Hvis vi strammer skruen for meget, er der også en risiko for, at bygherren trækker sig,” advarede borgmester Erik Nielsen.

P-pladser er dårlig business

I udviklingsselskabet Rødovre City, der er bygherren på Rødovre Port, er ejer Rasmus Storgaard glad for at projektet, med Kommunalbestyrelsens godkendelse, kan bevæge sig ind i en ny fase.

”Vi er allerede på vej frem med fuld fart. Alt er købt og tilrettelagt ud fra en godkendelse fra kommunen, så nu er der en masse nye processer, der går i gang,” siger Rasmus Storgaard, der godt kan se det fornuftige i, at Rødovre Kommune forlanger flere parkeringspladser.

”Der skal parkeringspladser til, så jeg kan sagtens forstå kommunen. Vi havde afsat 121 parkeringspladser i starten, men 200 er nok mere retvisende. Vi havde, under alle omstændigheder, nok valgt at prioritere flere parkeringspladser i sidste ende, da vi forholder os til, hvad analyserne, siger der er behov for. Det kan derfor godt være, at der bliver 250 P-pladser. Det ved vi først senere,” siger Storgaard, inden han tilføjer, at parkering er dårlig business.

”Vi bygger eksklusivt, og i det store regnestykke får vi intet for vores parkeringspladser. P-pladser er dårlige i en ’business-case’. Det hele skal gå hånd i hånd, og der er derfor også en grænse for, hvornår forretningen er god. Hvor den grænse er, ved vi ikke på nuværende tidspunkt,” siger han.

Byggeri i helt nye højder

Rødovre Port skal bygges op ved brandtomten ved Rødovre Station og slange sig henover Tårnvej (tidligere Avedøre Havnevej, red). Efter planen skal op til 1000 nye borgere og erhvervsdrivende flytte ind i ungdomsboliger, caféer, butikker og lejligheder i højden. Projektet forventes at være færdigbygget i 2022, og til den tid vil tre tårne, i forskudte højder, blive områdets nye vartegn.

”Det er et spændende projekt langt hen ad vejen, men når vi når målstregen, mener vi, at der er en for stor bebyggelsesprocent,” sagde Enhedslistens Peter Mikkelsen på mødet. Partiet så gerne, at der blev barberet mindst et par etager af hver af de tre højhuse. Med 68 meter kan det ene af de tre planlagte tårne blive det højeste beboelseshus på Vestegnen.

Blandt de øvrige partier var man enige om, at et højhus på 14 etager passer glimrende ind netop i Rødovre Syd, hvor der i forvejen er boligbyggeri der rager højt op.

”Det er højt, men på den ene side af bygrænsen, i Rebæk Søpark, er der 15 etager og det er der også på Brøndbysiden. Jeg må indrømme, at det her er et område, hvor vi godt kan bygge tæt,” sagde borgmesteren.

Lokalplanen blev vedtaget med 17 stemmer for og 2 stemmer imod.

