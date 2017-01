Fire på stribe til Herning

Blue Fox Herning er ikke favoritmodstanderen i Rødovre Foto: Ian Nielsen

ishockey Rødovre Mighty Bulls tabte sin fjerde kamp i streg til Blue Fox Herning, og har nu blot hentet to point i fem kampe mod midtjyderne

Af Emil Holtemann

Rødovre Mighty Bulls vs. Blue Fox Herning

Rødovre Mighty Bulls led sit fjerde nederlag i træk til Blue Fox Herning. Vi skal helt tilbage til sæsonens blot anden kamp for at finde en rødovresejr mod midtjyderne, dengang vandt Tyren 4-3 efter straffeslag.

”De er meget disciplineret og venter bare på en fejl, og dem lavede vi i dag,” lyder reaktionen fra Rødovres canadier Mike Daugulis.

Blot 647 tilskuere fremmødte til kampen, hvilket er en negativ sæsonrekord i for Rødovre siden Metal Ligaen begyndte i september.

“Det var ikke så fedt, men med vores sæson, hvor playoff er uden for rækkevidde, så er det forståeligt. Det er fantastisk med dem der kommer og støtter os i både medgang og modgang,” lyder det fra Mike Daugulis med tilnavnet ‘The Canadian Warrior’.

For anden hjemmekamp i træk var Steffen Klarskov på pletten for Mighty Bulls, men selvom målet gav energi til Tyren, så var det ikke nok til at vende kampen.

”Jeg ved ikke hvorfor, men vi havde problemer. De arbejdede hårdt, men vi skulle have haft mere energi. Vi fik lidt energi af Steffens mål, men det var desværre ikke nok,” slutter Daugulis.

