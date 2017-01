Hwarang kom stærkt ud af NM

Rødovres idrætsudøver Tobias Hyttel var igen suveræn og vandt NM. Foto: Privat

taekwondo Det blev til flere medaljer til Hwarang Rødovre, da der i weekenden blev afholdt Nordiske Mesterskaber i taekwondo i Trelleborg. Talentmassen øges i rødovreklubben.

Af Peter Fugl Jensen

Hwarang Rødovre skulle igen i denne weekend i kamp, denne gang i Trelleborg i Sverige til NM. Hele 11 kæmpere skulle ud og prøve kræfter med vores Nordiske naboer. 8 kæmpere skulle i kamp på førstedagen.

NM holdet fra Hwarang Rødovre.

Dagens mindste, August på blot 29 kilo, som kæmper kadet -33 kilo, og er næsten et hoved kortere end modstanderne.

”Til trods for de fysiske udfordringer viste August, hvor langt hans eminente teknik og indstilling kan bringe ham,” siger Lars Hyttel, som er bestyrelsesmedlem og talsmand fra Hwarang Taekwondo Klub Rødovre. Han fortsætter:

”August fik, efter to kampe, kæmpet sig frem til finalen, hvor en stærk modstander ventede. Her leverede begge kæmpere taekwondo på højt plan og et sekund før tid var August foran med to point, men modstanderen udlignede og de endte i Golden point.”

”Hele hallen kogte, men August tabte desværre finalen efter en meget imponerende indsats.”

Mere guld til Klint

I forrige weekend viste den 13-årige Lucas Klint Dehn, at Hwarang Rødovre fortsat udvikler talentfulde kæmpere. Han vandt nemlig German Open i kadet -49 kilo klassen. Han fulgte flot op til NM.

”Lucas fortsatte, hvor han slap i Hamburg,” konstaterer Lars Hyttel og fortæller om NM-guldet.

”Han viste skræmmende styrke og har fået et super godt overblik i hans kampe, hvor han formår at holde hovedet koldt og til den taktik, som træneren har forberedt. Efter tre kampe stod Lucas i finalen, hvor han mødte en stærk svensk kæmper, men heller ikke han kunne stoppe Lucas, som for anden weekend i træk kunne hænge guld om halsen.”

Tobias Hyttel, tv., og Lucas Klint Dehn viser stolt deres guldmedaljer frem. Foto: Privat

Årets idrætsudøver gjorde kort proces

Årets idrætstalent i Rødovre 2016 måtte ’nøjes’ med sølv ved German Open i sidste weekend. Selvom det ikke blev til endnu et mesterskab, var det en stærk præstation, da det var første gang Tobias Hyttel deltog ved et internationalt stævne som junior. I finalen blev den svenske kæmper Frederik Emil Olsen overmanden. Men han var ikke med til NM, og så var guldkursen lagt for Hyttel, selvom han er førsteårs junior.

”I den første kamp mødte han en svensk kæmper, som også var med til kadet EM og er nyoprykket junior. Han fik i øvrigt bronze til German Open,” fortæller Lars Hyttel, som også er far til Tobias. Han fortsætter om sønnens vej til guldet.

”Tobias gik til pausen bagud 0-1, men der fra tog kampen fart, da Tobias satte kampen et gear op og vandt 16-2. Den anden kamp var mod en norsk kæmper, som også har god international erfaring, men igen viste Tobias klasse og førte så stort, at kampen blev stoppet i anden omgang, da han førte med 21 point.”

”I finalen stod Tobias overfor en teknisk dygtig svensk kæmper, men Tobias lukkede ham aldrig ind i kampen, som blev stoppet i anden omgang, da Tobias var foran med 24-4,” siger en stolt far.

Bronze-kæmpere

Det blev også til tre bronzemedaljer til Hwarang.

”Marius Sixhøj leverede en super god første kamp og stod i semifinalen overfor klubkammeraten Lucas Klint Dehn. Her måtte Marius se sig besejret, men det var efter flot præstation.”

”Celina er i år blevet kadet. I hendes første kamp mødte hun en dygtig svensk kæmper. Celina var foran i store dele af kampen, men tabte desværre og fik bronze.”

”Hamad Abu-setta kæmpede nogle rigtig gode kampe og vandt hans to første kampe, efter at have vist noget rigtig flot taekwondo. I semifinalen stod Hamad overfor anden stærk dansk kæmper, som Hamad desværre tabte til, selvom han havde været foran flere gange i kampen,” fortæller Lars Hyttel om de tre bronzetagere.



Hwarang Rødovres mange medaljetagere ved NM.

Sekundære placeringer

Seks ud af otte rødovrekæmpere havde fået medaljer med hjem, men så langt kom Benjamin Filicki og Cille Lund Nielsen desværre ikke på førstedagen.

”Benjamin Filicki har de to sidste weekender vist super god taekwondo, og det gjorde han også i Trelleborg. I første kamp kæmpede han sig til en flot sejr, men den anden kamp tabte han desværre,” siger Hyttel, som fortsætter om Cille Lund Nielsen.

”Hun har været så tæt på – både til German Open og til NM. Cille er, ligesom Tobias, lige blevet junior. Cille mødte en stærk og erfaren finsk kæmper, som Cille tidligere har haft tabt stort til. Cille viste i kampen, at hun ikke var klar til at give finnen sådan en sejr igen og den ordinære kamp endtr 4-4. I Golden Point scorede finnen desværre første point og vandt, efter en flot indsats af Cille.”

Mere metal på andendagen

Hwarang havde tre kæmpere i kamp på andendagen, og det blev til tre finalepladser.

”Jalal Mahnu var vores første mand på banen og han satte en høj standard,” mener Lars Hyttel og uddyber:

”Jalal mødte en høj svensker, men formåede at kontrollere hele kampen. Han vandt med cifrene 14-7”

”I Jalals anden kamp og semifinale mødte han en erfaren og klog svensker, som lagde sig i front med 3-0 efter første runde, men Jalal holdt hovedet koldt og formåede at kæmpe sig op på 9-9, hvorefter han vandt i Golden Point.”

”I finalen mødte Jalal en stærk og klog dansker fra Nørrebro. Jalal lagde sig i front og kontrollerede kampen godt. Modstanderen kæmpede sig tilbage og da der resterede 30 sekunder var Jalal bagud, og skulle satse. Det rakte ikke, men Jalal afsluttede et brag af en kamp med et nederlag 8-12.”

Søster i kamp

Jalal Mahnus søster, Mariam, som deltog i vægtklassen junior -59 kilo overtog, hvor bror slap.

”Mariam mødte en stærk svensker i sin første kamp, men hun formåede at leve højt på Mariams egne præmisser med den korte afstand. Mariam vandt kampen og så var hun i finalen, hvor hun mødte en dansk kæmper.

”Mariams modstander lagde pres fra start, og lagde sig i front pointmæssigt. De førende cifre for modstanderens favør rakte hele kampen, og Mariam tabte desværre, så de to søskende begge fik sølv.”

Guld til sidste Hwarang-udøver

Hwarangs sidste kæmper i aktion var Frederik Klintholt, som tog guld med hjem til Rødovre efter to suveræne kampe.

”Frederik mødte i sin første kamp en svensker, men Frederiks modstander valgt at smide håndklædet allerede i første runde. Det vil sige der var en teknisk knock out.”

”Dermed var Frederik i finalen, hvor han skulle møde en nordmand. Frederik kontrollerede kampen fra start og lagde sig i front på point. Han lod ikke modstanderen få et ben til jorden, da han ingen point scorede på Frederik. Rødovres kæmper afsluttede sin finale med cifrene 6-0, og kan hermed kalde sig nordisk mester.”



Frederik Klintholt tester sin guldmedaljer. Den er god – NM-guldet er sikret.

Næstmest vindende klub

Med 9 medaljer til Hwarang Rødovre blev klubben kåret til nordens næstmest vindende klub.

”Det var med store smil og selvtilfredsstillelse, da de tre coaches Tarik Setta, Lennart Theilgaard og Hediye Temiz tog hjem fra Trelleborg. Det var efter en weekend med masser af succes og med viden om, at klubben har fat i den lange ende.”



Træner og formand for Hwarang Rødovre Tarik Setta med beviset på, at klubben blev næstmest vindende ved NM.

kommentarer