Fik bankboks brudt op – af banken

Nykredit varslede Sven Gamst Johansen alt for sent, da de i december måned sidste år skulle tømme kundernes bankbokse i forbindelse med lukningen af afdelingen i Rødovre Centrum. Nu siger banken undskyld. Foto: SignElements

brøler i banken: 89-årige Sven Gamst Johansen fik sig noget af en overraskelse, da han i december måned sidste år aflagde sin bank i Rødovre Centrum et besøg. Den var nemlig lukket og banken havde brudt hans bankboks op. Nu siger Nykredit undskyld.

Af Christian Valsted

Man skulle umiddelbart tro, at en bankboks var det helt rigtige sted at opbevare værdigenstande og vigtige dokumenter, men for 89-årige Sven Gamst Johansen viste det sig at være en rigtig dårlig idé. Sven har ellers haft sin bankboks siden 1981, men i december måned sidste år valgte Nykredit at bryde hans bankboks op og tømme den for indhold – vel og mærke uden Sven Gamst Johansen havde den fjerneste idé om det.

Fredag den 16. december landede der et brev i hans postkasse på Vedersøvej. Brevet var dateret den 8. december og afsenderen var hans egen bank Nykredit.

”Jeg har jo så tit fået breve fra banken, så det var ikke noget jeg studsede over,” fortæller Sven Gamst Johansen, der dog hurtigt gjorde store øjne, da han fik læst brevets ordlyd dagen efter.

I brevet stod der nemlig, at banken ville bryde hans bankboks op, hvis ikke han tømte den senest den 15. december. Altså dagen inden han modtog beskeden om, at bankboksen skulle tømmes.

”Jeg var helt målløs og rystet over, at modtage en besked med så kort varsel,” fortæller Sven Gamst Johansen, der derfor allerede om mandagen tog forbi Nykredit i Rødovre Centrum for at tømme sin bankboks. Det fik han dog ikke meget ud af, for her blev han mødt af en lukket dør og en lukket bank.

”Jeg er meget skuffet over den behandling jeg har fået. De havde ikke ret til at se hvad jeg havde i min boks,” siger Sven Gamst Johansen, der til sin store overraskelse ikke kunne få indholdet fra sin bankboks udleveret før den 10. januar i år.

Boksen indeholdt blandt andet skødet på Sven Gamst Johansen bolig og lidt udenlandsk valuta. Det præcise indhold kan Sven Gamst Johansen ikke huske, men han tror ikke at der er forsvundet noget.

”Nej, det håber og tror jeg ikke, men jeg kan jo ikke vide det med sikkerhed,” siger den uheldige bankkunde, der som konsekvens har skiftet bank og fået en ny bankboks, hvor skødet på ejendommen nu ligger trygt.

Undskyld, Sven

Hos Nykredit erkender centerdirektør hos Nykredit i Glostrup, Lars Asmussen, at banken har begået en fejl.

Nykredit i Glostrup og Rødovre blev sidste år lagt sammen og i forbindelse med sammenlægningen var der kort frist for bankens kunder, til at tømme deres bankbokse.

”Vi orienterede først Sven per brev den 8. december og begår den fejl at sende brevet med B-post, hvilket betyder at han først modtager brevet meget sent. Det skulle selvfølgelig have været A-post, så brevet var fremme dagen efter,” siger Lars Asmussen, der dog samtidig erkender, at brevet uanset typen af frankering var sent alt for sent.

”Med A-post ville han stadig have haft få dage til at reagere i, og det er ikke godt nok fra vores side. Jeg kan kun beklage, at vi har givet vores kunde denne dårlige oplevelse, og vi sender nu en skriftlig undskyldning til Sven,” siger centerdirektør hos Nykredit i Glostrup, Lars Asmussen.

Han understreger, at håndteringen af Sven Gamst Johansens værdigenstande naturligvis er foregået forsvarligt.

”Sikkerheden er i højsædet, når vi håndterer værdigenstande – også da vi i december skulle flytte centret i Rødovre til Glostrup. Selve åbningen (af boksen, red.) foregår efter en helt fast procedure, der bliver overvåget af mindst 2 personer, hvoraf minimum den ene er fra vores særlige sikringsenhed. Der åbnes én boks ad gangen og hele forløbet dokumenteres med bl.a. fotografier, udførlige lister over indholdet og underskrifter fra de tilstedeværende,” siger Lars Asmussen.

Det mindste de kunne gøre

Sven Gamst Johansen er tilfreds med, at Nykredit undskylder det uheldige forløb, men han undrer sig over, at det først sker, efter han henvendte sig til Lokal Nyt.

”jeg synes, at en undskyld var det mindste man kunne forvente fra deres sige,” siger Sven Gamst Johansen, der håber at sagen er lukket nu.

”Jeg håber ikke, at der behøver at ske mere i denne sag. Jeg tror ikke, at der mangler noget fra min boks og jeg kan alligevel ikke bevise det,” siger han.

