Brug penge på støjskærme

læserbrev I Lokalavisen i sidste uge kan man læse, at kommunekassen bugner.

Af John Birkemose Lørenskogvej

Der skulle iflg. artiklen være et pænt overskud i kommunens kasse. Jeg vil komme med et forslag, brug noget af overskuddet til opførelse af støjskærme langs volden til Motorring 3. Indled forhandling med transportministeren om at Rødovre Kommune evt. betaler halvdelen af udgiften og staten den anden halvdel.

Det ville forbedre mange Rødovre borgeres livskvalitet, at få gjort noget ved støjen. Der er til daglig stor gene for mange borgere, der bor tæt på motorvejen. Og de skattekroner er jeg overbevist om, mange borgere gerne vil være med til at betale. Gør nu noget ved det borgmester! Som det er refereret i Lokalavisen, har der været møde med Folketingets transportudvalg om sagen. Men har fundet sted flere gange, uden at der er fundet en løsning på sagen.

Skal vi vente på en afgørelse fra deres side, kan vi vente til dommedag. Der er efterhånden ikke meget tiltro til, at Folketinget og ministeren vil løse problemet. Der må nytænkning til.

