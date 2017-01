Hvor er visionerne

Helle Jørgensen kan godt forstå, at folk vælger en privatskole. Hun savner visioner for folkeskolen. Foto: Arkiv

læserbrev Som forælder til en 8-klasseselev i folkeskolen i Rødovre finder jeg det yderst relevant at undersøge hvorfor der er så forholdsvis mange der fravælger folkeskolen for en privatskole. Og der ville have været flere, hvis der havde været flere pladser på privatskolerne i nærområdet. Der er nu meget lang ventetid på den lokale privatskole, og man kan ikke blive skrevet op de næste mange år.

Af Helle Jørgensen

Der var næsten 50 procent i min datters klasse, der valgte en privatskole efter 6. klasse.

Årsagen hos alle var af det faglige niveau var for lavt samt pga af manglende struktur omkring undervisningen, alt for få og sporadiske skriftlige opgaver, afleverede opgaver der ikke blev rettet, manglende planer for dem der havde ekstra behov for støtte og jeg kunne blive ved. Jeg har talt med mange frustrerede forældre der har oplevet sig magtesløse over, at det bare ikke blev bedre, til trods for talrige henvendelser til skoleledelsen. Det skal nævnes, at skoleledelsen forsøgte at bedre forholdene men det lykkedes aldrig for alvor.

Det faglige niveau har været meget svingende, der har gennem alle årene været et højt fravær hos flere af klassens lærere, skiftende lærere. Og i høj grad en manglende struktur om undervisningen og alt for mange vikartimer, hvor der har været lavet ikke faglige aktiviteter.

Privatskolerne fungerer

Jeg synes det er så ærgerligt og for mig ganske uforståeligt, at man ikke har større visioner og ambitioner for kommunens folkeskoler. Hvorfor skeler man ikke til hvad det er mange privatskoler kan og drager læring deraf, hvad er det de kan, som de kommunale skoler ikke kan. Jeg har kun hørt positive udmeldinger fra de forældre hvis børn er flyttet til privatskoler, forældrene oplever de ikke behøver at være så meget på, fordi tingene bare fungerer.

Det er mit indtryk at elever og forældre i kommunen er ganske ressource stærke og rigtig gerne vil lære og ønsker at blive udfordret og at der bliver stillet kontinuerlige krav.

Skoleledelsen har givet udtryk for at det er fint at dem der ønsker et anden type skole til deres børn, har muligheden for at vælge en privatskole. Men det er min erfaring at der ikke er mange der vælger en privatskole fordi de ønsker en anden skoleprofil, men fordi det eksisterende tilbud, bare ikke er godt nok.

Det skal nævnes, at der selvfølgelig også er rigtig gode og kompetente lærere, hvor undervisningen fungerer rigtig godt, og der er mange gode kræfter der gør en stor indsats, men desværre er helhedsindtrykket ikke imponerende.

Der er så mange muligheder for at skabe den bedste folkeskole, lige nu er det for middelmådigt. Godt at tendensen til at vælge folkeskolen fra nu bliver taget alvorligt.

