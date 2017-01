Mere lys har mørke udsigter

Området ved Damhussøen er fredet og det vil derfor kræve Fredningsnævnets godkendelse hvis der skulle etableres belysning. Det har Københavns Kommune dog ingen aktuelle planer om, da kommunen gerne vil beholde de mørke korridorer i byen. Foto: Brian Poulsen

lys om søen Har du også undret dig over, hvorfor der ikke er belysning omkring Damhussøen, når mørket falder på? Vi har spurgt Københavns Kommune om Damhussøen går en lysere fremtid i møde.

Af Christian Valsted

Det ville være rart at borgerne, også i den mørke årstid, kunne benytte Rødovres bedste natur- og motionssted, Damhussøen, til at få luft og motion, uden at skulle færdes i totalmørke,” skriver Rene Kristensen på Rødovre Kommunes hjemmeside under ’Borgerdrevne Forslag’.

Rene Kristensen mener, at det er godt at der investeres penge i sportsfaciliteter til byens borgere, men det undrer ham, at noget så simpelt som gadebelysning er en stor mangelvare ved Damhussøen og Damhusengen.

Rene Kristensen oprettede sit borgerdrevne forslag ‘Gadelys omkring Damhussøen’ den 2. januar og i skrivende stund har tre borgere givet forslaget et ’like’. Der mangler derfor stadig 1302 stemmer for at byens lokalpolitikere vil drøfte spørgsmålet.

Byens mørke korridorer

Skulle det lykkes at få opbakning til forslaget om gadebelysning, er der imidlertid ikke meget politikerne i Rødovre Kommune kan gøre ved sagen, da Damhussøen hører til Københavns Kommune.

Vi har derfor sprunget de indledende manøvrer og 1302 manglende stemmer over, for i stedet at få nogle svar nu og her.

Desværre for Rene Kristensen og andre der håber på lys om søen, har forslaget mørke udsigter.

Der er parklamper på stien Damhusdæmningen, så alle kan komme sikkert og trygt på tværs af området i aftentimerne, men rundt om selve Damhussøen har Københavns Kommune ikke umiddelbart planer om at indføre mere belysning. Årsagen er, at Damhussøen og Damhusengen er et moderat sårbårt område i forhold til biodiversitet.

”Desuden er området fredet, så der må ikke etableres belysning uden Fredningsnævnets godkendelse. Det er derfor i udgangspunktet ikke et ønske at belyse området, men at beholde det som en af de mørke korridorer i byen, hvor både dyr og mennesker kan opleve naturen uden kunstigt tilsat lys,” oplyser Københavns Kommune til Lokal Nyt. Vi håber du læser med Rene Kristensen.

