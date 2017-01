Ønsker værested for udsatte

Rødovre Udsatteråd arbejdede i torsdags med, hvordan avisen ville se ud om to år, hvis kommunen lyttede til alle rådets ønsker på området for socialt udsatte. Foto: Brian Poulsen

Nyt udsatteråd drømmer om væresteder, bolighjælp til unge, indsats mod ensomhed og gadeadvokater.

Af meget at tage fat på

Har I husket det der med, at man kan få sit navn ned i zebrahatten.” Lisbeth Zornigs stemme skærer gennem den engagerede sludren i Rødovregaards havestue. Her har medlemmer af Udsatterådet sat sig for at tænke to år frem i tiden og lave en avisforside om de ting, rådet skal have opnået til den tid.

”Vi skal hellere være realistiske end ambitiøse,” foreslår en enkelt i klar modstrid til de meget flotte tanker, der allerede er kommet frem under en stor brainstorm om indsatsområder.

”Kommunen har i deres udsattestrategi fem mål, som vi har kigget på, og trukket essensen ud af i forhold til at prioritere, hvor vi vil sætte ind,” forklarer rådets formand, Lars Ahlstrand, der selv er tidligere socialrådgiver.

”Væresteder og boliger er noget af det, vi fornemmer mangler meget. Folk med problemer skal kunne komme et sted uden visitation og føle sig velkomne. Det skal ikke være et diagnosebestemt sted, men et sted, hvor man får et frirum, hvor man kan snakke med andre der oplever ensomhed, og få støtte fra andre. Ikke nødvendigvis fagfolk,” uddyber han om det ene indsatsområde.

Flere af rådets medlemmer har en baggrund i det boligsociale område, og derfor prægede den vedvarende diskussion om hjemløshed også drømmedagen.

”Vi ved, at der er hjemløse i Rødovre. Der er blandt andet en gruppe specielt unge, som ikke er registreret som hjemløse, fordi de zapper rundt og bor hos venner. Det vil vi gerne bidrage med om vi ikke kan gøre noget ved, for man skal have en tryg base, ellers går det ud over dit arbejdsliv og uddannelsesliv,” understreger Lars Ahlstrand.

Rødovre har mange udfordringer

Det står dog ikke skrevet i stjernerne, at rådet skal løse et kommunalt boligproblem, men i stedet pege på tendenser og løsninger.

”Den største udfordring er at komme i kontakt med misbrugere og udsatte. Her kan udsatterådet hjælpe med at gå nye veje, måske med et team af tilgængelige opsøgende medarbejdere, som gadejurister og psykologer,” foreslår Lars Ahlstrand.

Lisbeth Zornig, der har hjulpet rådet i gang, mener, at deres fokusområder matcher Rødovres behov rigtig godt.

”Det er bemærkelsesværdigt, hvor godt de har set udfordringerne an, men det hænger nok sammen med, at rådet er personligt udpeget fordi de ved noget om hvert deres område. Udsathed og ensomhed fylder meget, og det gælder også de unge, som ikke figurerer i det offentlige system. Derfor er det spændende om Rødovre Udsatteråd kan være med til at nedbryde fordomme ved at fokusere på virkelige problemer og kalde tingene, for hvad de nu engang er uden berøringsangst,” siger Lisbeth Zornig.

”Rådet kommer ikke med en dagsorden som interesseorganisation. De vil gerne gøre Rødovre klogere på udsathed ved at gå nye veje,” tilføjer hun.

