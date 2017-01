Svindlede med Oddset-kuponer for 20.000 kroner

Med et snedigt trick forsøgte manden i december måned at snyde personalet på en tankstation på Q8 på Tårnvej, men bedrageriforsøget gik ikke Foto: Presse

bedrageri Hang til spil har kostet en 29-årig mand 10 måneders fængsel. Med et snedigt trick forsøgte manden i december måned at snyde personalet på en tankstation på Q8 på Tårnvej, men bedrageriforsøget gik ikke, selvom mandens fodboldsforudsigelser holdt stik.

Af Christian Valsted

En 29-årig mand fra Hvidovre blev i går ved Retten i Glostrup idømt 10 måneders fængsel for bedrageri med Oddset-kuponer for 20.000 kroner.

Den forholdsvis hårde straf skyldes, at den dømte mand i forvejen afsonede en dom for en tilsvarende forbrydelse med sportsspil.

”Han var idømt syv måneders betinget fængselsstraf fra en sag i sommer der også omhandlede bedrageri med Oddset-kuponer, og den dom blev lagt oveni den nye dom, hvilket betyder at han skal 10 måneder i fængsel,” siger anklager Henrik Uhl fra Københavns Vestegns Politi.

Trækker tiden ud

Svindelnummeret der nu har kostet manden en længere fængselsstraf, fandt sted den 4. december på Q8 på Tårnvej. Her afleverede den 29-årige fem Oddset-kuponer til en værdi af 20.000 kroner til en ung kvindelige tankpasser, der kørte kuponerne igennem maskinen fra Danske Spil.

Den 29-årige ville betale for kuponerne med en anden kupon, som han påstod indeholdte en gevinst, men da tankpasseren kørte kuponen igennem, skete der intet.

”Han prøvede herefter at trække tiden og bad tankpasseren om at vente lidt og prøve igen, for hvis ikke de fem kuponer blev annulleret inden for 10 minutter, var det tanken der hæftede for beløbet,” fortæller anklager Henrik Uhl.

Kampene gik hjem

Fodboldkampene på de fem Oddset-kuponer blev afviklet i timerne efter og den 29-åriges håb var, at han kunne vente på tankstationen, afvente kampenes resultat og herefter betale med et eventuelt overskud.

Den unge medarbejder på tanken var dog langt fra tryg ved situationen, og hun ringede derfor til sin chef. Chefen tog selv ud til tanken på Tårnvej, hvor han senere ringede til politiet, der tid efter kunne anholde manden på stedet.

Paradoksalt nok endte de fem kuponer med at give et samlet overskud på 3500 kroner, hvilket betyder at den nu dømte mand havde vundet, hvis han havde spillet på lovlig vis. Anklager Henrik Uhl fortæller, at der derfor heller ikke blev rejst sag om erstatningskrav, da gevinsten dækkede tankstationens udgift på 20.000 kroner.

kommentarer