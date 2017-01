Konservative går efter borgmesterposten

Konservative Kim Drejer Nielsen er valgt som sit partis borgmesterkandidat længe før resten af listen til det kommende valg er blevet færdig. Målet er en ny politisk kultur på rådhuset. Foto: Brian Poulsen

politik For første gang i 90 år har Det Konservative Folkeparti i Rødovre valgt en borgmesterkandidat, fordi man er utilfredse med den politiske kultur på rådhuset.

Af André Bentsen

Ny politisk kultur.” Det lyder mest af alt som en valgplakat fra byens nyeste parti, Alternativet, men er det ikke. Faktisk er det stik det modsatte. Når der er valg til Kommunalbestyrelsen om 10 måneder, vil byens måske ældste parti have en kandidat til borgmesterstolen, også selvom chancerne for at sidde i den optimistisk set er matematiske.

”Men det er nødvendigt, fordi der skal være et reelt alternativ til den siddende borgmester, og den kultur, der hersker på rådhuset,” siger Kim Drejer Nielsen, der i mandags blev valgt som borgmesterkandidat længe før partiet vælger resten af kandidaterne til kommunalvalget.

”Det er så vidt vi ved ikke sket før i vælgerforeningens 90 års historie,” siger Kim Drejer Nielsen.

Han fortæller, at borgmesterkandidaturet skal føre til mindre topstyring i Rødovre Kommune og mere inddragelse af de forskellige partier og borgere.

”Vi ønsker en anden vej end i dag, hvor man kan lave brede konstitueringsaftaler med partier, som man er uenige med, så de også får ansvar, og at de forskellige politiske udvalg skal have mere indflydelse, så det ikke som det er i dag, primært er forvaltningen og borgmesteren, der styrer tingene,” siger Kim Drejer Nielsen.

Ideologiske forskelle

Han føler, at der i dag er to grupper på rådhuset, hvor den ene har svært ved at blive hørt.

”Vi mærker det ved, at udvalgene praktisk talt ikke ved noget før i sidste øjeblik, og at de ændringsforslag som bliver stillet, ikke bliver modtaget i den ånd de bør,” siger han og giver som eksempel Enhedslistens forslag om at ændre datoen for SeniorRådets valg.

Hvis drømmen om at være et reelt alternativ til Socialdemokraterne nogensinde skal gå bare det mindste i opfyldelse, kræver det da sandsynligvis også hjælp fra netop Enhedslisten, der i dag har to ud af 19 mandater og er Socialdemokraternes vigtigste støtte sammen med Dansk Folkeparti, der også synes at arbejde tæt sammen med Socialdemokraterne, der har 9 mandater.

”Jeg kan sagtens samarbejde med Enhedslisten, og jeg tror vi kan blive enige om mange ting. Det kan vi med alle partierne, så hvorfor skulle Enhedslisten ikke være et lige så godt parti som alle andre at arbejde sammen med. Vi skal ikke gøre vores ideologiske forskelle større end de er,” siger Kim Drejer Nielsen og skyder dermed valgkampen i gang et par måneder før tid.

Når I kun har to mandater selv, er det så ikke mere en provokation end et reelt alternativ?

”Det er ikke en provokation. Vi går efter borgmesterposten, men det er først og fremmest et signal til de øvrige partier om, at vi ønsker en ny inddragende kultur og en ny ledelsesstil i Rødovre.”

Støtter den siddende borgmester

Selv, hvis det skulle lykkedes De Konservative at få et kanonvalg, og omvende Dansk Folkeparti, skal man dog ikke regne med Enhedslistens støtte.

“Vi er glade for, at De Konservative betragter os som gode samarbejdspartnere, men for os har det ikke gang på jorden at pege på en borgerlig kandidat,” siger Enhedslistens Peter Mikkelsen.

Han understreger, at listens udgangspunkt ikke er at gå efter mere magt på rådhuset.

“Vi har allerede nu stor indflydelse, og får rigeligt igen for den støtte vi giver vores borgmester, som jeg synes er en dygtig og altid velforberedt borgmester, som i stor udstrækning er samlende for Kommunalbestyrelsen,” siger Peter Mikkelsen.

Til spørgsmålet om ny politisk kultur og ledelsesstil, forholder han sig mere neutralt.

“Jeg synes måske, at topstyringen er noget der sker internt hos Socialdemokraterne. Man har selv mulighed for at stille forslag, som medlem af Kommunalbestyrelsen, så det er vel som det skal være,” påpeger han.

