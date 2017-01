Regnefejl koster tagetage

BUDGET: 2016 bliver et godt år for skolebørn, der får It og istandsættelser for millioner. Ikke mindst her på Islev Skole, der får helt nye lokaler og siger farvel til det skrå tag. Foto: Arkiv

Heidi B. B. Pedersen fra Islev Skolebestyrelse kan ikke forstå, man kan love så mange millioner væk uden at holde løftet. Foto: Arkiv

Islev skole Eleverne på Islev Skole må spejde langt efter de nye lokaler, som politikerne ellers havde lovet dem. En regnefejl på seks millioner kroner stopper udbygningen med det samme.

Af André Bentsen

Det er sket før, at der bliver lavet regnefejl i folkeskolen. Denne gang er det dog ikke de stræbsomme elever, der har tastet forkert på lommeregneren.

Teknisk Forvaltning skød nemlig helt forkert, da de anbefalede kommunalbestyrelsen ikke bare at renovere Islev Skoles tag, men samtidig udvide overbygget, så der kom flere kvadratmeter at gå i skole på.

Seks millioner kroner forkert vel at mærke.

“Vi sagde ja til det oprindelige projekt på seks millioner og et yderligere projekt på seks millioner kroner. Nu har det været i udbud og vil koste 18 millioner samlet, hvis det skal gennemføres. Det er stærkt uheldigt for at sige det mildt, og det var ikke rart at overbringe beskeden til skolebestyrelsen,” fortæller Kim Drejer Nielsen, der er den politiske repræsentant på Islev Skole.

Han mener, at dem, der står for at lave udbuddene skal stramme op, så der ikke sker lignende regnefejl igen.

For ringe belyst

På skolen undrer forældre og elever sig over, at politikerne helt forkaster de gennemarbejdede planer og kun gennemfører renoveringen af taget.

“Skolebestyrelsen er ikke engang inddraget i beslutningen, og vi kan se fra et referat fra kommunalbestyrelsen, at ingen af de indkaldte gruppeformænd har gjort indsigelser i denne beslutning, samt at den er ringe belyst og på et meget spinkelt grundlag,” siger Heidi B. B. Pedersen. der er næstformand i skolebestyrelsen.

Hun forstår ikke, at man ikke har diskuteret alternative løsninger, når der nu allerede var sat 12 millioner kroner af til at undervisningslokalerne brugbare til kommunens børn.

“Nu nøjes de med at efterisolere og reparere taget, mens vi har gjort hele skolen klar til det kommende arbejde. Der er elever, der får undervisning i kælderen og vi har allerede plangt detaljer med arkitekterne. Det er helt amatøragtigt,” siger Heidi B. B. Pedersen, der hellere så, at man ventede med renoveringerne til man havde råd til at gennemføre den sidste del af projektet også.

“Hvis de starter på det nu, bliver resten jo aldrig vedtaget og gennemført,” frygter hun.

“Men taget har været utæt i ti år, og der er svamp, som skal behandles her og nu,” forklarer formand for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Skal repareres nu

Han understreger, at politikerne har vendt situationen grundigt i udvalget, men at referatet kun er et beslutningsreferat, og det derfor kan virke som om, man bare har besluttet at gennemføre det oprindelige forslag til seks millioner uden at diskutere alternativer.

“Det er ikke tilfældet,” påpeger han og uddyber:

“De bud, der kommer ind fra håndværkere er kraftigt stigende fordi der er så meget aktivitet i hovedstadsområdet. Det har man ikke været opmærksom på. Man har været for optimistisk i forhold til prissætningen, og det er drønuheldigt, men som kommunalbestyrelse må vi se på de samlede omkostninger og en tagetage, der går fra 6 til 18 millioner kroner, det er altså dyrt,” siger han.

Bruger stadig pengene på skoleområdet

Skolen vil hellere vente et år eller to med renoveringen af taget, hvis I imellemtiden kan finde penge til resten af projektet, hvorfor gør I ikke det?

“”Vi har fået at vide, at det tag skal laves nu og her. Ellers ødelægger det etagerne nedenunder. Det er en bunden opgave,” svarer udvalgsformanden, der nu sammen med resten af udvalget vil se, hvor de seks millioner, man alligevel ikke skal bruge på Islev Skole, så kan bruges.

“De bliver brugt på skoleområdet til at forbedre forholdene, sådan som de er sat af til,” understreger han.

