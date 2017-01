Knald på Rødovres gennemsnitshus

I gennemsnit koster en standardvilla i Danmark 1.737.473 kr., men bag det gennemsnit gemmer sig store forskelle mellem de billigste og de dyreste kommuner.

bolig Det er de færreste, der bor i en standardvilla, men boligmarkedets gennemsnitshus er alligevel en god målestok, hvis du vil sammenligne dit drømmehus med dine muligheder. Sådan en sammenligning ville samtidig vise, at Rødovres standardvilla steg tredjemest i Danmark sidste år.

Af André Bentsen

Det kan godt være, at dit hus er steget mindre end naboens i løbet af 2016, men er det også steget mere eller mindre end gennemsnittet?

I Rødovre steg en standardvilla sidste år med 16 procent. Det er landets tredjestørste stigning kun overgået af stigningerne på Bornholm og i Herlev. Det er Boligsiden.dk, der har regnet på, hvor meget standardvillaer koster i landets kommuner. En standardvilla har et boligareal på 130 til 150 kvadratmeter og er opført i perioden 1960 til 1990.

Store lokale og regionale forskelle

I gennemsnit koster en standardvilla i Danmark 1.737.473 kr., men bag det gennemsnit gemmer sig store forskelle mellem de billigste og de dyreste kommuner. I Lemvig Kommune får du en standardvilla for cirka 600.000 kr., mens den koster næsten seks millioner kroner i Gentofte Kommune, der har landets dyreste standardvilla.

”Forskellen mellem de to yderpunkter er enorm, og det er med til at understrege pointen om, at det er meget vigtigt at tænke over beliggenhed. Det er selvfølgelig de færreste, der skal træffe et valg mellem Gentofte og Lemvig, men der er også betragtelige forskelle mellem kommuner, der ligger tæt på hinanden,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Kig på den anden side af kommunegrænsen

De store lokale forskelle er interessante, idet de fleste købere er interesserede i afgrænsede områder, men rykker man bare et par hundrede meter over kommunegrænsen, når man leder efter bolig, kan priserne skifte meget.

Også selvom Herlev altså slog Rødovre i prisstigninger sidste år, men så er der så mange andre faktorer at tage med i overvejelserne om, hvor man vil bo.

”Når du er i gang med at undersøge boligpriserne i de forskellige kommuner, skal du selvfølgelig samtidig være opmærksom på, at kommunernes skattesatser, institutionspriser og lignende også kan variere. Det er vigtigt at komme hele vejen rundt for at skabe så klart et billede af den samlede besparelse som muligt.”

