Chrumme ser rødt!

chrumme Det er – heldigvis – flere år siden, at jeg sidst så rødt. Nu skete det så igen.

Af Chrummer

Vi kører stille og roligt på motorvejen mod Storebælt, da jeg pludseligt bliver blændet at det der røde blitz, som går lige i pengepungen på dig.

Mit speedometer viste 118 km/t. Hele 8 km/t for hurtigt – med justering for afvigelser på speedometeret så ender det nok med 5 km/t for hurtigt. Det skal selvfølgelig straffes med en bøde på 1.000 kr. Det er loven og den skal selvfølgelig overholdes.

Det er bare som om, at man ikke får noget for de penge. Denne gang var det ikke en gang en fotovogn. Det var bare kameraet og blitzen. Bilen holdt på en vej ved siden af motorvejen. Jeg kunne jo godt tænke mig, at når man bliver blitzet, så får man automatisk ret til, at banke på fotovognen og give vedkommende et møgfald.

Så ved jeg godt, at nogle vil mene, at personen i vognen bare passer sit arbejde. Jov, jov, men i alle jobs er der godt og ondt, og det synes jeg da ikke at personen i bilen skal snydes for. Det samme gælder for P-vagter. I langt de fleste tilfælde, smider de bare en bøde i vinduesviskeren og så skrider de. Der kunne man også forestille sig, at P-vagten skal have et lille skur i nærheden, så man lige kan smutte forbi og få for 710 kroners aflad af frustrationer.

Alle disse tanker øste jeg selvfølgelig udover min kone – krydret med gloser jeg skal spare dig for – i minutterne efter det røde blitz. Min kone forklarede mig, at fotovognsassistenter og P-vagter, ikke nødvendigvis er onde mennesker.

Der måtte jeg irettesætte min kone. Hvis du ikke kan lide køer, så er du ikke mælkeproducent. Hvis du ikke kan lide børn, så er du ikke børnehavepædagog. Så hvis du ikke føler tilfredsstillelse ved at uddele fart-og/eller P-bøder, så skal du ikke være P-vagt eller sidde i en fotovogn. Hvis man er mælkeproducent, ja så sker det at koen sparker dig eller skider mens du malker den. Hvis du er pædagog, så kan du møde børn som slår, bider og tisser i bukserne. Men som bødeudskriver, der render du sjældent ind i de folk du straffer. De får jo et helt forkert indtryk af deres arbejde. De tænker måske at dem de straffer, bare synes at det er skide fedt.

Nej, jeg er tilhænger af noget for noget princippet. Du giver mig en bøde. Du modtager et møgfald. Den ret synes jeg man skal have, når man bliver knaldet for at køre 5 km/t for stærkt samt at parkere 9,8 m fra et hjørne mod de påskrevede 10 m.

Der mener jeg, at man skal have retten til lige at smutte forbi Benny med bødeblokken og stille og roligt sige: ”Du er en idiotisk, pedantisk og patetisk narrøv. Må du få bylder i røv og øregange – samtidig – og må du være allergisk over for antibiotika, mens du har influenza og tyndskid. Og må de kone forlade dig med en yngre mand, som ikke lider af millimeterdemokratitis og med større genitaler end dig (fuldt fotodokumenteret og sendt til din mobiltelefon). Og må hun tage både børn, hund og Skoda’en med når hun skrider. Og må dine briller dugge, dit snørebånd knække og lynlåsen sætte sig fast i din underbukser. Og hvis du tager hjem for at græde ud hos din mor, så giver hun dig en flad for at være sådan en klaphat. Ha’ en god dag!”

