Den gode løsning

Marco Illemann i kamp mod Aalborg Pirates i 2014 Foto: Brian Poulsen

Med dårlige udsigter til slutspil i Rødovre, har Mighty Bulls og Marco Illemann fundet en givtig løsning for begge parter.

Af Emil Holtemann

Efter knap 200 kampe for Rødovre Mighty Bulls skifter bysbarnet Marco Illemann til Rungsted Seier Capital.

“Det er klart, at det ikke er nemt at forlade holdet midt i sæsonen. Det er ikke nogen hemmelighed, at slutspillet er langt væk. Jeg blev kontaktet af Rungsted. Det lød spændende, og jeg kom frem til konklusionen, at jeg gerne ville,” fortæller Marco Illemann om skiftet.

Fra Rødovre Mighty Bulls lød det lørdag eftermiddag i en pressemeddelelse.

”Efter gensidig aftale ophæves kontrakten for den resterende sæson med backen #10 Marco Illemann.

Rødovre Mighty Bulls fik efter kampen i går aftes en henvendelse fra en Rungsted omkring Marco og den resterende sæson, som gavner alle parter positivt set ud fra den nuværende situation i Metal Ligaen.

Udsigterne til slutspil i Rødovre er matematisk mulige, men realistisk set yderst svære. Frigivelsen af Marco giver samtidig Marco nogle forhåbentlig gode erfaringer med slutspillet.

Vi takker Marco Illemann for hans indsatser og ønsker ham held og lykke med resten af sæsonen.”

Marco Illemann har fået kontrakt med Rungsted sæsonen ud, men ved ikke hvad fremtiden bringer. Det kan ende både hjemme og ude, som han siger.

“Jeg har noget specielt for Rødovre, og det er ikke usandsynligt, at jeg vender tilbage. Jeg tror og håber, at de fleste har forståelse for det. Jeg føler ikke, at jeg er blevet upopulær i Rødovre, og det er glad for, for det er her, at jeg er vokset op,” lyder det fra hovedpersonen selv, der glæder sig over nye udforinger hos den nordlige ærkerival.

”De har taget godt imod mig, det virker som en god trup, der har det godt sammen. Det er en helt anden spillestil, som jeg skal vende mig til. De går meget op i at man tackler ud i egen zone, og det er noget jeg godt kan lide. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg bliver en bedre spiller af skiftet,” fortæller Marco Illemann, der har haft kontakt med Rungsted svenske supertræner Björn Hellkvist.

”Han var en årsag til mit skifte. Han er en mand der går meget op i detaljerne. De små ting betyder meget for ham. Hvis ikke man gør dem, skal man nok få det af vide,” griner Marco, der har rykket arbejdspladsen tættere på sit universitetsstudie, hvor han læser softwareteknologi på DTU.

Forståelse hos holdkammerat

Holdkammeraten Jannik Karvinen udviser forståelse for Marco Illemanns skifte.

”Selvfølgelig er det altid trist, når der er en der smutter fra holdet. Det er desværre en del af sporten, og kan også ske, selvom situationen var en anden end den her. Det er tidligt at slutte Sæsonen i februar i stedet for et par uger inde i marts, det er der kæmpe forskel på. Også i forhold til videre karriereforløb. Jeg er helt sikker på, at det ikke har været en let beslutning for ham,” siger den tidligere kaptajn Jannik Karvinen om Illemanns exit.

