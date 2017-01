Danmarksmestrene nedlagt

Anfører Emil Kristensen afgjorde kampen med to scoringer i tomt mål. Foto: Ian Nielsen / arkiv

Floorball Rødovre FC sejrede over danmarksmestrene fra Brønderslev. Nu går RFC efter andenpladsen i grundspillet.

Af Flemming Haag

Rødovre FC vandt lørdag eftermiddag over de danske mestre fra BFC Vendsyssel med 5-2, og fulgte op på de to klubbers første møde, hvor RFC vandt med 9-7 i det nordjyske.

”Det var en lidt rodet kamp,” siger sportschef Esben Larsen. Han fortsætter:

”Vi havde bedst styr på tingene, og Mike Trolle stod en rigtig god kamp i målet.”

”Vi var bagud to gange i første periode, men kommer stærkt igen, og får udlignet i anden periode. Vi kommer foran for første gang midt i tredje periode, og mod slutningen af kampen tager de målmanden ud, og det udnytter Emil Kristensen og lukker kampen med to scoringer, så vi vinder 5-2.”

”Det er anden gang i denne sæson, at vi vinder over danmarksmestrene, og vi er rigtig godt med fremme. Det vil være fint, hvis vi slutter i top to, så vi selv kan vælge vores modstander i slutspillet, og få fordel af hjemmebane i kampene bedst af fem,” slutter en forventningsfuld Esben Larsen.

Næste kamp

Rødovre FC spiller sin næste kamp, tirsdag den 7. februar klokken 20 ude mod Helsingør FT, i Helsingør Hal 2.

