Matchvinder: Det var den gode rødovreindstilling

Billede af Steffen Klarskov, der fik sin opvækst i klubben. Fra bronzekampen i 2013 mod SønderjyskE. Foto: Brian Poulsen

ishockey Steffen Klarskov scorede to mål i 3-2 sejren over SønderjyskE.

Af Emil Holtemann

”Vi viser, at vi ikke lægger os ned. Vi vil ikke være en dørmåtte de sidste ti kampe,” sådan fortæller matchvinder Steffen Klarskov, efter at Rødovre Mighty Bulls slog SønderjyskE 3-2.

”Det er en meget lige kamp, men marginalerne er med os i dag. Vi kæmper alle mand, det er den gode rødovreindstilling, havde vi haft mere af det i november-december, så havde vi ikke ligget her,” fortæller Klarsko og uddyber.

”Tabellen kan vi ikke gøre noget ved, men vi kommer for at vinde alle kampe.”

Rødovre ligger på 9. pladsen i tabellen, med den slutspilsgivende 8. plads ude af syne, det skyldtes i høj grad en modløs periode, efter Danmarks Ishockey Union stjal den forhenværende cheftræner Jesper Duus. Siden er Trevor Koenig blevet udråbt til cheftræner, og det har vist sine spor i isen.

”Han går mere til os og sætter krav. Hvis ikke man opfylder dem, så spiller man ikke,” fortæller Klarskov, der roser målvoter Chris Carrozzi for en fænomenal kamp, og i det hele taget en god periode.

”Det har måske også påvirket Chris’ spil, han står fantastisk nu.”

Mange spiller for en kontrakt

Selv har Steffen Klarskov kontrakt med Mighty Bulls for den kommende sæson, men det er langt fra tilfældet for alle holdkammeraterne, hvor nogle håber på en sæson mere i den bedste danske række, er der andre som ser mod stærkere ligaer.

”Det er klart, at folk spiller for en kontrakt næste år eller i udlandet. Det er det, der gælder. Vi kan ikke påvirke hvad der sker på træner- eller ledelsesfronten, vi holder snuden i sporet, og hver mand kæmper for holdet. Det er klart at man skal efterlade et positivt indtryk, særligt dem, der ikke allerede har et hold at spille for næste sæson.

