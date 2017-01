Heldet med Tyren

Jubel efter sejr over stærke sønderjyder Foto: Ian Nielsen

ishockey Alle de marginaler som Rødovre Mighty Bulls har manglet denne sæson var med Tyren hertil aften, da de slog Sønderjyske med 3-2.

Af Emil Holtemann

Rødovre Mighty Bulls slog SønderjyskE 3-2 efter en solid fight i sæsonens sidste fredagskamp. Steffen Klarskov blev med sine to mål kampens spiller og matchvinder i den jævnbyrdige kamp.

Udvisningerne haglede ned over Rødovre Mighty Bulls i kampens første periode, mens SønderjyskE noget uberettigede slap helt uden udvisninger. Det blev dog ikke farligere end et drøn på overliggeren fra Derek Damon og en kæmpeafbrænder af Kim lykkeskov for frit mål. I stedet stak Nicklas Carlsen af sted i en kontra, som Steffen Klarskov endte med at score på. Ærgerligt for SønderjyskE, der kunne skrive minus ét efter deres første tre powerplay. Minuttet efter var den så gal igen for sønderjyderne: Rødovre var blevet fuldtallige, og havde sendt tryllekunstnerne Rasmus Astrup og Matthias Asperup på isen, pludselig lå pucken på bladet af det umarkerede stortalent Andreas Grundtvig, der slyngede pucken i netmaskerne. Det stod noget ufortjent 2-0 til Rødovre Mighty Bulls efter første periode.

SønderjyskE pressede på fra begyndelsen af anden periode, men en udvisning til Daniel Nielsen burde have lagt en dæmper på sønderjyderne. Desværre tabte Rødovres kaptajn Nicklas Carlsen pucken, og så styrtede Harrison Reed og Derek Damon ned mod Chris Carrozzi og reducerede til 2-1.

Der var knap spillet ét minut af tredje periode, før Tyler Gotto bragte balance i regnskabet. Begge hold stod derfor med muligheden for en sejr. SønderjyskE med momentum, Rødovre med hjemmepublikummet i ryggen.

Én spiller havde lidt mere hjerte i kampen end andre, for natten til lørdag mistede Steffen Klarskov Nielsen sin onkel, den mange årige frivillige hos Rødovre Mighty Bulls Tom Nielsen. I dag scorede Klarskov to mål og blev matchvinder, sikke en gestus til sin onkel, som sejren i øvrigt blev dedikeret til af Rødovre Mighty Bulls.

Sløj dommerpræstation

Flere gange blev en rødovrespiller slået i ansigtet med en stav fra SønderjyskE, men det var først den tredje gang, at det førte til en udvisning. Derudover var der rigeligt med tvivlsomme kendelser, som må tillægges dommernes ’slappe’ linje, men en hockeystav i ansigtet bør koste en udvisning, slap dommerlinje eller ej.

